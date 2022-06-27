По мерам и возможности: будет ли ЕС вводить седьмой пакет санкций

Евросоюз не исключает, что режим санкций против РФ будет расширен, однако пока предметных разговоров о седьмом наборе мер не идет . Как рассказали «Известиям» в Еврокомиссии, шесть уже введенных пакетов и так обширны и касаются большого количества сфер. По словам экспертов, пространство для ограничений у Брюсселя остается, однако качественно новые меры чреваты ущербом для самого Евросоюза . На этом фоне со стороны Венгрии прозвучал призыв перейти к переговорам с Россией. По оценкам аналитиков, сейчас для возобновления широкого диалога между Брюсселем и Москвой возможности нет: до тех пор, пока продолжается российская спецоперация на Украине, стороны могут договариваться только по отдельным болезненным вопросам .

«Санкции всегда можно нарастить»

Евросоюзу следует отказаться от дальнейшего введения санкций против России и начать с ней переговоры. С таким заявлением на полях саммита ЕС выступил старший помощник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан .

«Мы достигли точки, когда мы понимаем, что, придерживаясь [санкционной] стратегии на протяжении четырех месяцев, мы видим определенные результаты, но если мы продолжим в том же духе, для Европы это плохо закончится, — сказал он 23 июня в интервью агентству Reuters. — Поэтому нам надо подумать о чем-то. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Вот наше решение ».

«Известия» обратились в Еврокомиссию с вопросами, считает ли Брюссель возможным вести прямые переговоры с Москвой по конфликту на Украине и как ЕС оценивает перспективу тех инструментов, которые обозначил Балаж Орбан. Позиция Евросоюза на этот счет не изменилась: идти с Россией на компромисс он не планирует.

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— Мы поддерживаем все искренние и содержательные усилия, которые направлены на то, чтобы закончить этот конфликт, — ответили в ЕК.

Вместе с тем там добавили, что позиция ЕС ясна: Россия должна «немедленно и без условий вывести все свои войска и вооружения с территории Украины» . Решение по условиям прекращения огня должен принять Киев. «Евросоюз готов поддержать Украину в ее усилиях», — уточнили в Еврокомиссии.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 24 июня в интервью украинскому телевидению заявила, что ЕС не видит возможности нормализовать диалог с нынешним российским руководством.

«Мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику всё глубже и глубже с течением времени. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — сказала она.

Что касается планов ввести новые санкции, то здесь в Евросоюзе как будто наступило затишье . С начала российской военной операции на Украине ЕС ввел против РФ шесть пакетов рестрикций; они включают заморозку активов и запрет на въезд более чем тысяче российских чиновников и бизнесменов, ограничения европейского экспорта в РФ, заморозку активов ЦБ, отключение российских банков от системы SWIFTи отложенное эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России.

В Еврокомиссии на вопрос «Известий», планирует ли ЕС ввести против Москвы седьмой пакет мер, отвечать не стали.

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— Как вы знаете, мы не комментируем санкции, которые, возможно, будут введены, — сказал представитель ЕК Даниэль Ферри. — Мы уже приняли шесть масштабных пакетов беспрецедентных санкций против России — они обширны и касаются большого спектра сфер. Это гибкий механизм — санкции всегда можно нарастить .

Как сообщали СМИ за несколько дней до саммита, седьмой пакет сейчас не обсуждается . «Помимо [запрета на поставки] газа нет особых возможностей для введения новый санкций, поскольку мы уже ввели очень широкие и мощные санкции против России», — приводит слова источника в ЕС ТАСС. Собеседник агентства отметил, что об отмене ограничений можно будет говорить только после вывода войск с территории Украины, включая Донбасс; коснется ли это требование Крыма, должен будет решить Киев.

— Технически Евросоюз может вводить санкции и дальше — включать в них очередных российских бизнесменов или чиновников, расширять списки заблокированных банков, — отметил в беседе с «Известиями» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Но если говорить о качественных шагах, то они имеют определенные рамки, связанные с тем ущербом, который Евросоюз понесет сам . Санкции и так введены серьезные, и удар от них будет сильный. Дальнейшее расширение возможно, но здесь ЕС рискует столкнуться со встречным ударом — если говорить о стратегических секторах, то сейчас запретить поставки из РФ Евросоюз позволить себе не может .

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Что касается отмены санкций, продолжает эксперт, то такие посулы звучать могут, но у Кремля нет оснований, чтобы им доверять : даже если ЕС отменит свои ограничения, США могут оставить свои в силе, и бизнес будет соблюдать американские меры. Проблема Евросоюза в том, что, хоть его страны и ввели санкции, использовать их для дипломатического торга они не могут, резюмировал Иван Тимофеев.

И хотя конкретики по седьмому пакету сейчас нет, в СМИ появляется информация о том, что ЕС рассматривает новые сферы для потенциального давления. Так, 21 июня Reuters сообщило, что в проект очередного набора мер Евросоюз может включить ограничения на золото . 26 июня глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита G7 заявил, что Брюссель рассматривает вариант, при котором он присоединится к запрету стран «семерки» на покупку российского драгметалла — только для начала ему надо изучить, не навредит ли это решение европейской экономике .

Точечные договоренности

Введенные ограничения приводят к дополнительным противоречиям между РФ и европейскими странами. Одной из таких проблемных точек стал вопрос транзита российских товаров через территорию Литвы в Калининградскую область . О том, что Вильнюс начал исключать из грузовых перевозок продукцию, внесенную в санкционный пакет ЕС, 17 июня сообщил губернатор региона Антон Алиханов. Рестрикции коснулись, в частности, металлов и стройматериалов. Вслед за этим представители РФ, называя литовские ограничения блокадой, стали заявлять о готовности ввести ответные меры — о каких шагах речь, не уточнялось, но, по словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, «их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы».

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Вильнюс объяснял свое решение санкционным механизмом ЕС и говорил, что оно было принято после консультаций с Еврокомиссией и по ее рекомендациям. Москва в своих претензиях ссылалась на соглашение между Россией и ЕС, согласно которому с 1 января 2003 года работали механизмы беспрепятственного перемещения россиян и грузов между РФ и Калининградской областью через Литву.

Примерно через неделю после того, как стало известно об ограничениях, на уровне риторики наметился некоторый просвет. Так, Антон Алиханов 24 июня выразил надежду на то, что Евросоюз сделает для региона исключение из санкционного механизма . «Либо поправки будут внесены в первые четыре пакета, либо поправка в пятом пакете будет распространена на предыдущие четыре, либо будут даны новые разъяснения литовцам для того, чтобы они не применяли ограничения первых четырех пакетов на калининградский транзит», — привел возможные варианты губернатор.

В Еврокомиссии на вопрос «Известий», собирается ли ЕС сделать исключение для Калининграда, сослались на заявление представителя ЕК Эрика Мамера от 22 июня. В нем он пояснил, что Литва должна проводить дополнительные проверки на границе. «Эти проверки целенаправленны, соразмерны и эффективны. Они основаны на разумном управлении рисками, чтобы избежать уклонения от санкций и обеспечить свободный транзит» , — сообщил он, уточнив: Брюссель тесно общается по этой теме с Вильнюсом и по ходу дела будет давать дополнительные разъяснения.

Сейчас вопрос находится в подвешенном состоянии. 24 июня Антон Алиханов заявил: есть информация о том, что «европейцы учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту». «Посмотрим, как это отразится в документах, насколько это будет быстро», — сказал губернатор. Пока же сообщается о росте очереди на выезд из области в Литву и о том, что грузы из основной части России в Калининград начнут поставлять не по железной дороге, а по морю.

В экспертном сообществе отмечают: калининградский вопрос показывает, что Евросоюз и Россия могут вырабатывать точечные договоренности в отдельных областях .

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— Ожидать, что ЕС откажется от санкций, сейчас нереалистично. Но существуют отдельные очень конкретные сферы, по которым можно искать точки соприкосновения , — сказал «Известиям» глава РСМД Андрей Кортунов. — В частности, насколько мне известно, намечается компромисс по тому, что касается литовского транзита в Калининградскую область.

По мнению эксперта, будущее отношений РФ и ЕС зависит от того, как и когда закончится российская спецоперация. До этого рассчитывать на какое-то кардинальное улучшение отношений не приходится, подытожил он.