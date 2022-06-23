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На всякий пожарный: Минфин предложил запастись золотом и драгоценными камнями

Создание такого резерва поможет экстренно выделять средства на чрезвычайные нужды
Фото: Global Look Press/Russian Look/Gennadii Khameliyanin
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Министерство финансов России предложило создать в Госфонде запасы драгоценных металлов и камней для мобилизационных нужд страны. Речь о случаях, когда необходимо быстро поддержать обороноспособность, экономическую и финансовую безопасность государства. Как именно будут использоваться эти запасы и для чего нужна экстренная ликвидность, разбирались «Известия».

Мобилизационный ресурс

Законопроект о создании резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ направлен на обеспечение защиты и сохранности драгоценностей Госфонда и изделий из них.

На всякий пожарный
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

«Принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

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По словам авторов документа, в законодательстве не представлен механизм пополнения и использования ценностей Госфонда, однако они необходимы для удовлетворения потребностей страны в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности.

Для чего нужен

Госфонд России формируется за счет драгоценных металлов (золота, серебра, платины и других платиноидов), драгоценных камней (природных алмазов, изумрудов, рубинов, сапфиров, александритов), жемчуга и уникальных образований из янтаря. В него направляют и иные ценности, подаренные или переданные по наследству государству, принудительно изъятые в предусмотренных законом случаях, бесхозные, найденные на госземлях клады, подарки госслужащим.

Информация о размере Госфонда не раскрывается. Однако он включен в сумму Международных резервов РФ. На 10 июня, по данным ЦБ, они составляют $594,6 млрд.

На всякий пожарный
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Создать резерв драгоценных камней для нужд мобилизации Минфин предлагал еще летом 2021 года. Мобилизационные нужды — это те ресурсы, которые могут использоваться в случае чрезвычайных ситуаций. Для поддержания экономики в этом случае могут быть использованы золотовалютные резервы, продовольственные ресурсы и т.д.

В прошлом году заместитель министра финансов Алексей Моисеев предложил оставить в Государственном хранилище ценностей только ликвидные драгоценные металлы и камни, которые при мобилизационных нуждах можно быстро продать, а также редкие металлы, которые требуются стране.

О чем речь

Как пояснили эксперты «Известиям», речи не идет о создании отдельного фонда для «складирования» драгоценностей. Имеется в виду давно действующий Государственный фонд — часть золотовалютных резервов (ЗВР) России. Однако Госфонд выделен по принципу источников формирования.

На всякий пожарный
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В него не поступают активы, например, целенаправленно покупаемые ЦБ для увеличения резервов. Предлагают в составе имеющегося Госфонда выделить некую долю, из которой создать мобилизационный запас. Ее размеры будут устанавливаться соответствующими нормативными актами и пока неизвестны. Это неприкосновенный запас, который можно будет использовать исключительно в чрезвычайных случаях. Например, при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и т.д., — поясняет главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

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Сейчас Госфондом может распоряжаться правительство, а мобилизационный запас будет вправе использовать на указанные цели только президент. Ценности можно будет продавать, чтобы получать средства на преодоление последствий экстренных случаев.

Оперативная ликвидность

Эксперты подчеркивают: такой шаг фактически завершает превращение драгоценных металлов и камней в относительно ликвидный способ финансирования государственных расходов при чрезвычайных обстоятельствах. К тому же это повышает оперативность при принятии решений о наращивании тех или иных финансовых ресурсов в особых условиях.

— Запасы Госфонда утверждаются на уровне федерального бюджета. Чтобы быстро продать за рубеж те же слитки — нужны сложные согласования в разных инстанциях, правки в бюджет. Это не только долго, но также теряется секретность. А в условиях санкционной войны она очень важна, — указывает вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.

На всякий пожарный
Фото: Global Look Press/Russian Look/Gennadii Khameliyanin

Сейчас для использования государством драгметаллов и драгоценных камней в качестве финансовых ресурсов требуется много времени на согласование.

— Изменения в бюджет по процедуре занимают дни, а иногда и месяцы. В случае принятия законопроекта время можно сократить до часов, максимум нескольких дней, — добавляет директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов.

Именно такая оперативность и требуется в чрезвычайных ситуациях или при мобилизации. Непосредственно к поддержке экономики меры не относятся — лишь повышают скорость доведения денег до нужных секторов в экстренных обстоятельствах.

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