США ввели запрет на импорт золота из России
США ввели запрет на импорт золота из России. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает американский минфин.
«Импорт в Соединенные Штаты золота из Российской Федерации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или лицензией, или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами», — говорится в документе.
Отмечается, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу данного распоряжения.
Кроме того, США расширили санкционный список по России, включив туда 57 россиян. В черный список добавили Тину Канделаки, гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова с супругой и детьми и других россиян.
26 июня президент США Джо Байден вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщил, что G7 объявит о запрете импорта российского золота в страны объединения. На следующий день в Кремле заявили, что в случае запрета Россия переориентируется на рынки, где этот драгметалл больше востребован, а также более комфортные и законные экономические режимы.
В свою очередь, финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев заявил «Известиям», что введение G7 запрета на импорт российского золота не приведет к серьезным последствиям для экономики России. Эксперт добавил, что золото — специфический товар и более 60% его идет в ювелирную промышленность на изготовление украшений. Основными мировыми покупателями российского золота сейчас являются Индия, Китай и арабские страны Ближнего Востока.
Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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