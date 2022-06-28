Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года
Мир
Бастрыкин заявил о гибели около 2,5 тыс. детей в Донбассе с 2014 года
Экономика
Путин подписал легализующий параллельный импорт в РФ закон
Авто
Финская компания Nokian Tyres заявила об уходе с российского рынка
Мир
Норвегия отказала РФ в пропуске грузов для российских поселков на Шпицбергене
Мир
Лавров рассказал об ударах России по ангарам с западным оружием в Кременчуге
Мир
Драги заявил об исключении Индонезией очного присутствия Путина на G20
Экономика
Польский PERN готовится к прекращению подачи нефти из РФ по «Дружбе»
Мир
Глава Шотландии призвала провести референдум о независимости региона в 2023 году
Экономика
Доллар на Мосбирже упал ниже 52,5 рубля впервые с декабря 2014 года
Мир
ВСУ выпустили еще 20 снарядов из «Градов» по Горловке
Сюжет:

США ввели запрет на импорт золота из России

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США ввели запрет на импорт золота из России. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает американский минфин.

Золотые происки: G7 готовит удар «по экономике РФ, но не по себе»
Как эмбарго Евросовета на российский драгметалл отразится на мировом рынке

«Импорт в Соединенные Штаты золота из Российской Федерации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или лицензией, или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами», — говорится в документе.

Отмечается, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу данного распоряжения.

Кроме того, США расширили санкционный список по России, включив туда 57 россиян. В черный список добавили Тину Канделаки, гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова с супругой и детьми и других россиян.

26 июня президент США Джо Байден вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщил, что G7 объявит о запрете импорта российского золота в страны объединения. На следующий день в Кремле заявили, что в случае запрета Россия переориентируется на рынки, где этот драгметалл больше востребован, а также более комфортные и законные экономические режимы.

В свою очередь, финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев заявил «Известиям», что введение G7 запрета на импорт российского золота не приведет к серьезным последствиям для экономики России. Эксперт добавил, что золото — специфический товар и более 60% его идет в ювелирную промышленность на изготовление украшений. Основными мировыми покупателями российского золота сейчас являются Индия, Китай и арабские страны Ближнего Востока.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022