США расширили санкционный список по России
США расширили санкционный список по России. Об этом сообщили 28 июня в министерстве финансов страны.
В список внесли Тину Канделаки, гендиректора КамАЗа Сергея Когогина и других россиян.
В список также добавили Фонд перспективных исследований, несколько российских НИИ, «БМ-Банк», Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству РФ и др.
Ранее в этот день МИД РФ расширил список американцев, которым запрещен въезд в Россию, на 25 имен. В список включены супруга американского лидера Джо Байдена Джилл и его дочь Эшли.
Еще днем ранее в Белом доме сообщили о намерениях США ввести визовые ограничения в отношении около 500 российских чиновников, а также ввести санкции против «частных военных компаний», ряда военных подразделений и чиновников на территориях Украины, взятых под контроль Вооруженными силами РФ.
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