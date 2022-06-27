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США введут визовые ограничения в отношении почти 500 чиновников из РФ

Белый дом: США введут визовые ограничения в отношении почти 500 чиновников из РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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США введут визовые ограничения в отношении около 500 российских чиновников из-за проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 27 июня, документе Белого дома.

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Помимо этого, американские власти намерены ввести санкции против «частных военных компаний», ряда военных подразделений и чиновников на территориях Украины, взятых под контроль Вооруженными силами РФ.

«Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции против частных военных компаний, действующих на Украине, российских военных подразделений ‹...›, а также назначенных Россией высокопоставленных должностных лиц на осажденных или занятых силами РФ территориях, в том числе министров и мэров спорных городов», — говорится в документе.

Днем ранее американский президент Джо Байден объявил о запрете импорта золота из России в странах «Большой семерки».

24 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что эффект от антироссийских санкций проявится в повседневной жизни жителей России. Он указал, что санкции буду «кусаться сильнее и сильнее».

В тот же день экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что нынешняя власть в стране ведет ее к превращению в банановую республику.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин еще 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции только провоцируют глобальный кризис.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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