В США заявили о продолжении давления на РФ до завершения спецоперации

CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации по защите Донбасса. Об этом в среду, 22 июня, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Соединенные Штаты [Америки] не планируют снижать давление на Кремль», — сказал он, говоря о предстоящем участии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во встрече глав МИД G20 в Индонезии 7–8 июля.

По его словам, Вашингтон ожидает обсуждения ситуации на Украине в рамках предстоящих мероприятий в формате G20.

Между тем американский лидер Джо Байден заявил, что США и Евросоюз знали, что антироссийские санкции спровоцируют рост цен в энергетическом секторе. По его словам, он мог бы не реагировать на действия России на Украине, однако посчитал отсутствие реакции со стороны Вашингтона и Евросоюза на проводимую Москвой спецоперацию «неправильной» стратегией поведения.

Ранее, 16 июня, Прайс заявил, что США не отказываются от стратегии санкционного давления на Россию. Он назвал эту тактику эффективной.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков заявил, что поточный метод введения антироссийских санкций администрацией США не имел эффекта и, наоборот, нанес вред американской стороне и ее союзникам. Он подчеркнул, что антироссийские санкции стали вредить экономике США. По его мнению, это означает, что ограничительные меры были плохо просчитаны.

Днем ранее, 14 июня, замминистра финансов США Уолли Адейемо высказал обеспокоенность по поводу излишнего использования санкций против России. Он выразил озабоченность побочным эффектом ограничительных мер в виде инфляции и негативного влияния на экономику западных государств.

Президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Западные страны начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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