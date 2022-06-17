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Госдеп назвал стратегию санкционного давления на Россию эффективной

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Фото: REUTERS/POOL/Manuel Balce Ceneta
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США не отказываются от стратегии санкционного давления на Россию. Об этом 16 июня сообщил на брифинге пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

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По его словам, Соединенные Штаты считают такую тактику эффективной.

«Мы придерживаемся этой стратегии. Она предполагает финансовые санкции и меры экспортного контроля, которые в ближайшее время и в долгосрочной перспективе посадят на голодный паек промышленную и технологическую базу России для оборонного, космического и других секторов», — сказал он.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков заявил, что поточный метод введения антироссийских санкций администрацией США не имел эффекта, и наоборот, нанес вред американской стороне и ее союзникам. Он подчеркнул, что антироссийские санкции стали вредить экономике Соединенных Штатов. По его мнению, это означает, что ограничительные меры были плохо просчитаны.

Днем ранее, 14 июня, замминистра финансов США Уолли Адейемо высказал обеспокоенность по поводу излишнего использования санкций против России. Он выразил озабоченность побочным эффектом ограничительных мер в виде инфляции и негативного влияния на экономику западных государств.

Президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Западные страны начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачивходят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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