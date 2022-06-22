Байден признал влияние санкций против РФ на рост цен на топливо в США

США и Евросоюз знали, что антироссийские санкции спровоцируют рост цен в энергетическом секторе. Об этом 22 июня заявил американский президент Джо Байден во время специального обращения к нации.

«Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что столкнемся с повышением цен на бензин», — сказал он.

Американский лидер уточнил, что стоимость бензина в США выросла в среднем на $2.

При этом, как подчеркнул Байден, он мог бы не реагировать на действия России на Украине, таким образом избежав ситуации с рекордным скачком цен. Между тем посчитал отсутствие реакции со стороны Вашингтона и Евросоюза на проводимую спецоперацию Москвы «неправильной» стратегией поведения.

О том, что санкционные меры в отношении России обернулись бумерангом, который вредит всем сторонам конфликта и заставляет страдать мировую общественность, заявил ранее в этот день председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на церемонии открытия Делового форума БРИКС. Он уточнил, что происходит политизация и инструментализация мировой экономики, а также превращение ее в оружие.

В то же время журналист газеты The Washington Post Джош Роджин выразил мнение, что запрет на экспорт нефти, на который могут решиться США, приведет к тому, что Вашингтон фактически предаст Европу и поможет России. Автор материала подчеркнул, что администрация Байдена намерена добиться снижения роста цен на бензин в США решением запретить или ограничить экспорт нефти.

Накануне стало известно, что президент США планирует временно отменить федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин в стране. Сейчас налог составляет 18,4 цента с каждого галлона (3,785 л) топлива.

Кроме того, 21 июня бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна сейчас находится в состоянии рецессии. Он также считает, что цены на топливо в США будут и дальше расти. По его словам, бензин может подорожать до $5–7 за галлон (3,785 л) и больше.

Факт излишнего использования санкций против России отметил и заместитель министра финансов США Уолли Адейемо 14 июня в ходе слушаний в конгрессе. Он заявил, что ограничительные меры оказали побочный эффект в виде инфляции и негативного влияния на экономику западных государств, чем обеспокоен Вашингтон.

Ранее, 10 июня, агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. Уточнялось, что в мае цены на предметы первой необходимости продолжали расти двузначными темпами.

Двумя днями ранее Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране. Ведущий юмористического ток-шоу Джимми Киммел, в котором выступил американский лидер, заявил, что инфляция «убивает» Байдена.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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