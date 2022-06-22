The Washington Post спрогнозировала эффект в случае запрета США на экспорт нефти

Решением запретить экспорт нефти США предадут Европу и помогут России. Об этом 22 июня написал журналист газеты The Washington Post Джош Роджин.

«Ограничение экспорта нефти из США станет предательством европейских союзников», — заявил он.

По словам журналиста, администрация президента США Джо Байдена предложила запретить или ограничить экспорт нефти, чтобы таким образом снизить растущие цены на бензин в стране. Он считает, что эта мера не решит проблему, а только навредит европейским партнерам.

«Если США прекратят поставки, цены на сырую нефть вырастут, и это станет финансовым благом для России», — отметил Роджин.

Ранее, 4 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

1 июня президент США Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Таким образом, американский лидер дал понять, что Вашингтон вместе с союзниками ищет варианты сдерживания цен на топливо, которые на фоне антироссийских санкций, затрагивающих поставки энергоносителей, всё сильнее растут.

В Америке наблюдается резкий рост цен на топливо. В частности, 31 мая Американская автомобильная ассоциация (ААА) сообщила о том, что цена на бензин в США обновила исторический максимум и составила $4,622 за один галлон (3,785 л). Самые высокие цены на топливо наблюдаются в штате Калифорния ($6,165 за галлон).

В апреле, экономист и политолог Михаил Хазин выразил мнение, что США и Великобритания усугубляют и без того сильный кризис в Европе, провоцируя введение всё новых санкций. США специально провоцируют ЕС, чтобы он вводил очевидно экономически невыгодные санкции, рассчитывая на отток капитала из европейских стран в сами Штаты. При этом, по мнению политолога, за счет экономического уничтожения Евросоюза Вашингтон оттянет время кризиса в стране до выборов или до ноября.

Санкционное давление на Россию усилилось на фоне специальной операции. Так, США ввели запрет на весь импорт газа и нефти из России 8 марта. Комментируя такое решение, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов подчеркнул, что отказ от российских энергоресурсов приведет к глобальным проблемам на рынках.

О начале спецоперации РФ по защите Донбасса было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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