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Трамп заявил о нахождении США в состоянии рецессии

Экс-президент Трамп назвал огромной бедой состояние экономики США из-за рецессии
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Фото: REUTERS/Karen Pulfer Focht
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США сейчас находятся в состоянии рецессии. Об этом во вторник, 21 июня, заявил бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax TV.

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«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, — рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», — сказал он.

Кроме того, Трамп отметил, что цены на топливо в США будут и дальше расти, отмечает «Газета.Ru». По его словам, бензин может подорожать до $5–7 за галлон (3,785 л) и больше.

«Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении», — заключил экс-президент.

11 июня сообщалось, что средняя цена одного галлона бензина в США обновила исторический максимум, превысив $5.

До этого, 10 июня, агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. По данным агентства, скорее всего, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.

8 июня в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни отметил, что американцы на фоне роста цен погружаются в пессимизм, поскольку от них уходит идея американской мечты. По его словам, США попали в «инфляционную спираль», прирост инфляции не снижается, цена галлона бензина растет на 4–5 центов ежедневно.

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