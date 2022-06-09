Байден рассказал о «проклятье» США

Президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране. Об этом политик заявил 8 июня в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела

«Инфляция — это проклятье нашего существования», — сказал американский лидер, отметив, что больше всего рост цен отмечен на продукты и бензин.

Как в ответ отметил телеведущий, инфляция «убивает» Байдена.

«Это как доска с объявлениями, которая говорит каждому, насколько всё дорого. Но если Дональд Трамп оставит вам фломастер, то вы, может быть, могли бы исправить цифры», — пошутил Киммел.

8 июня в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни отметил, что американцы на фоне роста цен погружаются в пессимизм, поскольку от них уходит идея «американской мечты». По его словам, США попали в «инфляционную спираль», прирост инфляции не снижается, цена галлона (3,785 л) бензина растет на 4–5 центов ежедневно.

6 июня The Wall Street Journal опубликовала результаты соцопроса, согласно которому подавляющее большинство граждан США (не менее 83%) считают, что экономика их страны находится в плохом или плачевном состоянии. При этом 35% из них заявили о неудовлетворенности своей финансовой ситуацией.

10 мая Байден, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина на Украине.

Однако скептически к такому объяснению провалов американской администрации относятся даже сами жители США. 13 апреля президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, санкции, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает.