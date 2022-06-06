Более 80% американцев пессимистично оценивают состояние экономики США

Подавляющее большинство граждан США (не менее 83%) считают, что экономика их страны находится в плохом или плачевном состоянии. При этом 35% из них, согласно опросу общественного мнения, заявили о неудовлетворенности своей финансовой ситуацией.

Как пишет 6 июня издание The Wall Street Journal, заказавшее проведение соцопроса на эту тематику службе NORC Чикагского университета, итоги социсследования показали, что недовольство американцев состоянием экономики их страны достигло самого высокого уровня с 1972 года. Сейчас только 27% (на 20 п. п. меньше, чем в 2021 году) рассчитывают на повышение своего уровня жизни. Не менее 46% американцев не верят, что это возможно.

Почти шесть из каждых 10 американцев настроены пессимистично относительно перспектив большинства населения США реализовать «американскую мечту». Респонденты называют основной причиной плачевного состояния экономики страны рост инфляции. По мнению газеты, такие настроения граждан США скажутся на результатах промежуточных выборов в конгресс в ноябре, поскольку избиратели станут обвинять во всех своих проблемах правящую Демократическую партию.

Накануне газета Politico сообщила, что каскад проблем, возникший перед США, вызвал моральный кризис в Белом доме, а американский лидер Джо Байден и его помощники разочарованы собственной неспособностью переломить ситуацию. Среди вызовов, стоящих перед США, — рост цен на топливо, глобальная инфляция, проведение Россией спецоперации на Украине, потенциально возрождающаяся пандемия коронавируса и неспособность конгресса ужесточить контроль за оборотом оружия в стране, отмечает издание.

2 июня телеведущий Грег Гатфелд в эфире Fox News заявил, что Байден не доработает до конца своего президентского срока. Такой вывод был сделан на фоне роста цен на топливо и иных социально-экономических проблем, приведших к резкому падению рейтинга американского лидера.

6 июня президент России Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономической политике привели к глобальной инфляции, росту бедности и дефициту производства.

12 мая Путин указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.