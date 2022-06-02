В США спрогнозировали досрочную отставку Байдена

Телеведущий Грег Гатфелд в эфире Fox News заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не доработает до конца своего президентского срока. Такой вывод был сделан на фоне роста цен на топливо и иных социально-экономических проблем, приведших к резкому падению рейтинга американского лидера.

Так, стоимость топлива в США достигла рекордных показателей: средняя цена за галлон сейчас $5. При экс-президенте Дональде Трампе цена топлива составляла примерно $1,77.

«Это значит, что к концу срока Джо бензин будет стоить $800 за галлон. Шучу. Никаких шансов, что он доработает до конца срока. Он уйдет в отставку досрочно!» — высказался телеведущий.

По этой же причине рейтинг одобрения Байдена катится всё ниже и ниже, заметил телеведущий.

Он подчеркнул, что лишь три штата отличаются позитивными показателями в поддержке Байдена. NBC News сообщало, сам американский лидер регулярно жалуется на своих же сотрудников из-за того, что не может «вздохнуть свободно»: якобы он высказывается лаконично и четко, а его подчиненные переделывают суть его высказываний. Телеведущий Гатфелд уверен, что ему стоит публично озвучить имена «мешающих», но навряд ли он вспомнит, как кого зовут.

Напомнив, что американский президент «грустит» из-за недопонимания с помощниками, телеведущий порекомендовал ему задаться вопросом, как чувствуют себя при всем этом американцы.

Последние несколько недель подряд стоимость на топливо в Штатах стабильно растет, обновляя рекордные значения. Так, на прошлой неделе, 20 мая, один галлон бензина стоил $4,593.

28 мая обозреватель American Thinker Сандра Фридеман заявила, что Байден вводит американцев в заблуждение о ситуации с резким ростом цен на бензин в стране. Она указала на личную ответственность американского лидера за проблему с доступностью топлива в США. По ее словам, цены на нефть могут стать просто непомерными. Кроме того, более дорогая перевозка добытой нефти исключительно фурами, а не через трубопроводы также негативно влияет на американскую экономику.

23 мая телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что в Белом доме рассматривают возможность высвобождения из резервов дизельного топлива в попытке решить проблему дефицита поставок. Обсуждение этого вопроса возникло на фоне беспокойства политиков по поводу высоких цен. Отмечается, что продолжающаяся стремительно увеличиваться стоимость дизеля способствует худшему за 40 лет инфляционному кризису в стране.

1 июня Байден вновь оговорился, пообещав доставить в США из-за рубежа всего 3,7 бутылки детского питания для устранения кризиса. Некоторые пользователи Twitter считают, что американскому лидеру необходимо уйти в отставку. По их мнению, с ним страна превратилась из сильного государства в объект насмешек.

79-летний Байден является самым возрастным президентом США, и вопрос состояния его здоровья неоднократно обсуждался как в Штатах, так и в мире. Нынешний американский лидер регулярно попадает в неловкие ситуации, то забывая речь, то путая слова.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.