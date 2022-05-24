США могут высвободить дизель из резервов для снижения цен на рынке

В Белом доме рассматривают возможность высвобождения из резервов дизельного топлива в попытке решить проблему дефицита поставок. Об этом сообщает в понедельник, 23 мая, телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Мы думаем, что это похоже на то обстоятельство, при котором следует рассмотреть вопрос об освобождении, и это то, о чем президент [США Джо Байден] распорядился», — сказал собеседник телеканала.

Уточняется, что обсуждение данного вопроса возникло на фоне беспокойства Белого дома по поводу высоких цен на дизельное топливо в стране. При этом продолжающаяся стремительно увеличиваться стоимость дизеля способствует худшему за сорок лет инфляционному кризису в США.

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На фоне ситуации вокруг Украины, уточнили авторы статьи, запасы дизеля на северо-востоке страны за последние недели значительно снизились.

В настоящее время стоимость бензина на автозаправках страны превышает $4,5 за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов.

В связи с этим Байден призвал чиновников подготовить необходимую для выпуска топлива из запасов почву. При этом резерв относительно невелик и позволит лишь выиграть какое-то время, рассказал источник телеканала.

Как отмечается, нехватка дизеля в Соединенных Штатах вызвана и рядом других факторов, одним из которых является закрытие за последние годы нескольких нефтеперерабатывающих заводов в США и Канаде. Кроме того, причиной стал восстановительный период после пандемии коронавируса, когда люди стали активно использовать транспорт.

Ранее в понедельник сообщалось, что цена бензина в США установила новый исторический рекорд — в среднем по стране $4,60 за галлон, это примерно $1,20 за литр. Отмечалось, что стоимость топлива устремилась ввысь с 8 марта, когда президент Джо Байден объявил о запрете импорта нефти из России.

15 мая президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что коллапс в сфере энергетики в стране стал одним из самых сложных испытаний для экономики Штат в последние годы. При этом, по его словам, представители власти показали неспособность урегулировать ситуацию и, более того, сделали всё, чтобы не позволить вмешаться тем, кто мог бы что-то изменить.

8 марта глава США Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. По словам президента, решение поддержали Демократическая и Республиканская партии. Последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам — цены на бензин, достигшие исторически высоких показателей, продолжат расти, сказал глава государства.

Кроме того, в начале марта власти США приняли решение высвободить 30 млн баррелей нефти из американских стратегических запасов ради устранения дефицита топлива на рынке. Всего Соединенные Штаты и еще 30 стран договорились высвободить в общей сложности 60 млн баррелей нефти, уточняли в Минэнерго США.