В США посетовали на худший энергетический кризис за последние 50 лет

Коллапс в сфере энергетики США стал одним из самых сложных испытаний для экономики страны в последние годы. Об этом в субботу, 14 мая, заявил президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт.

«Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие», — пояснил он в эфире телеканала Fox News.

По словам Стюарта, представители власти показали неспособность урегулировать ситуацию и, более того, сделали всё, чтобы не позволить вмешаться тем, кто мог бы что-то изменить.

«У этой администрации нет никакой стратегии, как нам помочь из этого выбраться, и, честно говоря, все их действия контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить проблему», — заключил предприниматель.

Ранее, 11 мая, цены на бензин в США совершили рекордный скачок вверх, превысив предыдущее максимальное значение марта. В среднем цена на бензин достигла $4,374 за галлон, поднявшись более чем на 4 цента с предыдущего дня. В пересчет на российскую валюту она равняется более чем 80 рублям за литр горючего, что является чувствительным для страны, где передвижение на автомобилях очень популярно.

До этого, 4 мая, сообщалось, что цены на бензин в США вновь перешли к росту, поднявшись за неделю до $4,2 за галлон. При этом цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва.

11 марта, в день, когда цена за галлон бензина в США достигла исторического максимума в $4,33, бывший президент Дональд Трамп заявил, что страну ждет шок из-за политики действующей администрации.

8 марта глава США Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. По словам президента, решение поддержали Демократическая и Республиканская партии. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам — цены на бензин, достигшие исторически высоких показателей, продолжат расти.

Также в начале марта власти США приняли решение высвободить 30 млн баррелей нефти из американских стратегических запасов ради устранения дефицита топлива на рынке. Минэнерго страны при этом заявило, что инвестиции в чистую энергетику — это лучший способ «снизить внутреннюю и международную зависимость от российских нефти и газа».