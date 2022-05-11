Цена на бензин в США побила мартовский рекорд

В США цены на бензин установили рекордный скачок вверх, превысив предыдущее максимальное значение марта в $4,33. Cогласно данным Американской автомобильной ассоциации (ААА) от 11 мая, сейчас цена на топливо на заправках составляет около $4,4 за галлон (3,785 л).

В среднем цена на бензин достигла $4,374 за галлон, поднявшись более чем на четыре цента с предыдущего дня. В пересчет на российскую валюту, она равняется более 80 рублям за один литр горючего, что является чувствительным для страны, где передвижение на автомобилях очень популярно.

До этого, 4 мая, сообщалось, что цены на бензин в США вновь перешли к росту, поднявшись за неделю до $4,2 за галлон. При этом цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва.

Ранее, 11 марта, в день, когда цена за галлон бензина в США достигла исторического максимума в $4,33, бывший президент Дональд Трамп заявил, что страну ждет шок из-за политики действующей администрации.

До этого, 8 марта, президент США Джо Байден ввел запрет на весь импорт нефти из России. По его словам, решение поддержали и Демократическая и Республиканская партии. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

В первых числах марта власти США приняли решение высвободить 30 млн баррелей нефти из американских стратегических запасов ради устранения дефицита топлива на рынке. Минэнерго страны при этом заявило, что инвестиции в чистую энергетику — это лучший способ «снизить внутреннюю и международную зависимость от российских нефти и газа».