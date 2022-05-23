Цена бензина в США установила новый рекорд

Розничная цена бензина в США установила новый исторический рекорд — в среднем по стране $4,60 за галлон, это примерно $1,20 за литр. Таковы итоги подсчета Американской автомобильной ассоциации, которая определяет среднюю по стране стоимость топлива сорта regular — эквивалента нашего Аи-92. В Калифорнии, где горючее всегда стоит дороже, галлон обойдется уже в $6,07, то есть литр стоит $1,60. Цена бензина в США бьет рекорды с начала весны.

Стоимость топлива устремилась ввысь с 8 марта, когда президент Джо Байден объявил о запрете импорта нефти из России, передает телеканал «Известия». С начала апреля цены на заправках немного снизились, когда на рынок стало поступать сырье из стратегических резервов США. Американский президент связывает подорожание бензина в стране исключительно с событиями на Украине. Когда Джозеф Байден вступил в должность, автомобильное топливо стоило в среднем два с половиной доллара за галлон. Год назад, в конце весны, горючее на американских автозаправках покупали уже по $3.

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