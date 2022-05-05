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Эффект бабочки: инвесторы распродают госдолг США

Высокая инфляция и отрицательные доходности трежерис вынуждают держателей американских госбумаг избавляться от этих активов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Эффект бабочки: инвесторы распродают госдолг США
2022-05-04 17:03:52
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На фоне ожидаемого роста ставки ФРС (последнее решение — плюс 5,5 п.п. до 0,75-1%) и удорожания доллара держатели государственных долговых бумаг США распродают эти активы и ищут варианты «припарковать» свои деньги где-то еще. «Известия» разбирались, могут ли другие государства вступить в «медвежью» фазу и тоже начать избавляться от американского госдолга и помогут ли меры ФРС по борьбе с инфляцией вернуть доверие инвесторов к экономике страны и ее долгам.

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Макропоследствия «микрозаймов»

Американское агентство Bloomberg предупредило инвесторов в американский госдолг о высокой вероятности новых ударов по рынку казначейских облигаций объемом $23 трлн, из-за которых серьезные потери понесут не только владельцы таких «безрисковых» ценных бумаг, но и держатели более рисковых глобальных активов.

В качестве доказательства издание приводит результаты опроса MLIV Pulse, по итогам которого большинство из 807 участников рынка сошлись на прогнозной доходности 10-летних долговых бумаг правительства страны выше 3,15% годовых — пик, по их мнению, наступит в III квартале этого года. Еще 41% респондентов считают, что доходность тех же бумаг и вовсе достигнет 3,4%.

Важно понимать, что на рынке облигаций рост доходности означает в первую очередь рост рисков по таким бумагам, хотя обычно их считают более безопасными в сравнении с теми же акциями компаний. А технически рост доходности происходит в том случае, когда снижается биржевая цена самой облигации — на фоне массовых распродаж таких ценных бумаг.

Действительно, как недавно сообщал профильный Telegram-канал РДВ со ссылкой на данные, опубликованные директором по исследованиям Pension Partners Чарли Билелло, нынешнее падение рынка облигаций США сейчас составляет –11,1% в рамках 21-месячной просадки, рекордной с 1980-го.

Эффект бабочки
уолл-стрит
Фото: REUTERS/Eric Thayer

Как объясняют собеседники «Известий» из финансовой сферы, нынешние проблемы на рынке американского госдолга связаны сразу с несколькими факторами, среди которых — жесткая риторика ФРС, продолжающийся рост инфляции в долларовой зоне наряду с замедлением темпов экономического роста, а также прекращение скупки самих облигаций со стороны регулятора (так называемая политика «количественного ужесточения» — quantitative tightening, или просто QT). И это — прямой путь к рецессии, если решения ФРС по поводу повышения ставки не окажут существенного влияния на инфляцию.

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Инвесторам стало понятно, что повышения ставки при такой инфляции (8,5%) не избежать, инверсия доходностей трежерис регулярно фиксируется, а это — признак приближения рецессии первой экономики мира, — говорит основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. — Ожидание повышения ставки на 0,5% сегодня уже заложено в котировки, но ситуацию кардинально это не изменит: вложения в трежерис будут сокращаться, поскольку эти бумаги перестают восприниматься как защитные. В кризис инвесторы выходят в кэш и золото.

Под честное слово

Высокая инфляция в США вызвана одновременно несколькими факторами, и один из них — резкое включение печатного станка в пандемийном 2020-м. С конца предшествовавшего ему года госдолг США вырос более чем на $7 трлн — с $23,1 до $30,4 трлн на данный момент (согласно данным US Debt Clock).

Наряду с этим чисто монетарным проинфляционным фактором (чрезмерная эмиссия, на фоне которой деньги просто обесцениваются из-за слишком большого их предложения) есть и другой — нынешний геополитический кризис, из-за которого рвутся не успевшие полностью восстановиться цепочки поставок, а энергетические и прочие ресурсы дорожают по всему миру. И многие собеседники «Известий» сомневаются, что рост инфляции удастся остановить за счет политики QT, предполагающей сброс части активов с баланса ФРС и последующее абсорбирование ликвидности с рынка. Ведь роста спроса на такие инструменты сейчас не наблюдается по причине отрицательной доходности американского госдолга и нехватки той самой ликвидности со стороны традиционных покупателей трежерис.

Эффект бабочки
печать денег
Фото: Getty Images/Mark Wilson

— Реальные ставки (то есть разница между номинальной ставкой ФРС и инфляцией) находятся в отрицательной зоне и по-прежнему на своих абсолютных минимумах: при инфляции более 8,5% ставка составляет всего 0,5%. Рынок ожидает более высоких ставок, а значит, доходности бондов также начинают расти, — говорит управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, отмечая, что из-за роста инфляции увидеть положительные реальные доходности по трежерис в обозримом будущем вряд ли получится.

Схожее мнение в беседе с «Известиями» приводит и директор PWeM Invest Яна Конюхова, отметившая, что основные покупатели американских трежерис — это Европа и Япония, направлявшие ранее на эти цели средства от своих положительных балансов внешней торговли (страны продавали товаров и услуг больше, чем покупали). Но на фоне роста мировых цен на сырье этот положительный баланс может прийти к нулю, из-за чего не останется свободных денег для их аккумуляции американским госдолгом.

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Тряхнет неслабо

Вместе с тем, как отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, к нынешним распродажам трежерис со стороны крупнейших мировых инвестфондов могут подключится и центральные банки других стран в рамках пересмотра принципов формирования своих золотовалютных резервов.

Основной причиной пересмотра своих золотовалютных резервов является заморозка резервов Банка России. Никто не хочет отказаться в такой же ситуации и лишиться денег. О продаже гособлигаций США задумываются в Китае на фоне эскалации конфликта в отношении Тайваня, — предупреждает Антонов. — Штаты ранее хотели аннулировать долг почтив $1,1 трлн в качестве компенсации за распространение пандемии. Учитывая действия против России, высока вероятность, что Китай продолжит сокращать свою долю в американских облигациях.

Тем не менее некоторые из собеседников «Известий» не видят в этом существенных рисков для всей мировой финансовой системы. В частности, начальник отдела экспертов «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев успокаивает, что вероятность реализации такого сценария довольно низка — скорее есть риск неправильной оценки ситуации со стороны ФРС, которая во многом контролирует рынок. Но в целом возможное замедление инфляции может вновь вернуть интерес инвесторов к этим активам.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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То же говорит и Федор Сидоров из «Школы практического инвестирования», отмечая, что одна только распродажа трежерис вряд ли расшатает всю финансовую систему. Но в то же время совокупность факторов, накапливающихся сейчас, вполне может привести к такому исходу.

Добавим к этому стагнацию экономики Китая, падение доходов населения развитых и развивающихся стран, высокий уровень госдолга государств, нарушения в логистике и глобальном производстве. Это уже кризис, который начался и будет развиваться — как в финансовом, так и в экономическом плане, — говорит он.

В свою очередь, аналитики ИК «Фридом Финанс» прогнозируют, что дальнейшая коррекция котировок американских долговых бумаг может продолжиться из-за недооценки инфляционных рисков. И хотя в целом это, по их мнению, вряд ли можно назвать кризисом, всё будет зависеть от того, насколько эффективное влияние на состояние финансовой системы окажет нынешняя политика ФРС. А к ней, безусловно, есть вопросы.

В ближайшие один-два года ФРС планирует вывести несколько триллионов ликвидности из системы. Это большая опасность для рисковых активов. Если эффекты изменения ставки на экономику — старая история, то QT менее изучено. И насколько сильные дислокации оно может вызвать, предсказать сложнее, — подытожили экономисты «Фридом Финанс».

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