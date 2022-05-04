ФРС США повысила базовую ставку до 0,75–1%

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо повысила базовую ставку на 5,5 п.п., до 0,75–1% годовых. Об этом регулятор сообщил 4 мая.

Как уточняется, на фоне спецоперации в Донбассе наблюдается дополнительное давление на инфляцию США, что, возможно, снизит экономическую активность в стране. Последствия для американской экономики неопределенны.

«Кроме того, связанные с COVID блокировки в Китае, вероятно, усугубят сбои в цепочке поставок», — уточнили в ФРС.

Также сообщается, что с 1 июня ФРС начнет сокращать активы в казначейских ценных бумагах, долговые обязательства агентств и ценные бумаги, обеспеченные закладными.

В начале апреля аналитики отмечали, что уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5%. В итоге ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трех последующих заседаний. Таким образом, к середине 2023 года размер ставки превысит 3,5%.

15 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что к ускорению рекордной инфляции в США привела политика, проводимая американским правительством во главе с демократом Джо Байденом. В газете пояснили, что страна потратила огромные суммы на антикоронавирусные меры. Также отмечалось, что определенную долю инфляции можно списать на рост цен на энергию, вызванный ситуацией со спецоперацией, но выросла и стоимость продуктов, не затронутых энергетикой и перебоями с цепочками поставок.