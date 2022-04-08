Экс-врач Белого дома назвал здоровье Байдена угрозой нацбезопасности США

Когнитивные способности президента США Джо Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности», заявил бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон 6 апреля.

«Я не пытаюсь ставить диагноз, но думаю, что весь мир видит: у него [Байдена] есть некоторые проблемы. Он испытывает когнитивные трудности. Сейчас не самое подходящее время иметь главнокомандующего и главу государства, у которого именно такие. Я думаю, что-то происходит такое, что в данный момент может представлять проблему национальной безопасности», — цитирует доктора Джексона при администрации Трампа The Washington Times.

Джексон добавил, что Байдену следует пройти тест на остроту ума, которая, по его словам, явно ухудшилась в то время, когда риск войны с Россией требует от президента США невероятной проницательности. Экс-врач Белого дома обратил внимание на то, что предупреждал о сомнительных когнитивных способностях Байдена еще в период, когда тот был кандидатом в президенты.

В частности, он указал на склонность Байдена к медлительности в речи и оговоркам как доказательства своей правоты. При этом американцы всё сильнее беспокоятся, замечая подобные эксцессы лидера США на мировой арене.

Джексон сказал, что Байден не проходил тест на когнитивные функции, который проводился Дональду Трампу, когда тот занимал пост главы Белого дома.

«Я думаю, в некоторой степени мы создали прецедент. И Байден должен сделать то же самое — пройти тест», — подчеркнул бывший доктор президента США.

Джо Байден привлек внимание общественности странными выступлениями в ходе европейского турне в конце марта. Выступая в Польше 26 марта, он не смог сразу выговорить название города Мариуполь.

Днем ранее, 25 марта, Байден посетил американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии, которая базируется в польском Жешуве, и высказался о мужестве украинских людей, которое солдаты оценят сами, когда окажутся на Украине.

15 марта во время выступления лидер США заявил, что на запланированном мероприятии в Белом доме отсутствует вице-премьер Камала Харрис по причине болезни ее супруга, при этом мужа своего заместителя американский лидер назвал «мужем первой леди». Супруга американского президента поспешила поправить его, заявив, что муж первой леди — это он сам.