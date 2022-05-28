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Байдена уличили во лжи о ситуации с ценами на бензин в США

Обозреватель AT Фридеман: Байден врет американцам о ситуации с ростом цен на бензин
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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Президент США Джо Байден вводит американцев в заблуждение о ситуации с резким ростом цен на бензин в стране, пишет обозреватель American Thinker Сандра Фридеман.

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Она указала на личную ответственность американского лидера за проблему с доступностью топлива в стране.

«Повышенные цены на бензин — прямой результат того, что Джо Байден в первый же день в своей должности президента объявил об остановке в Америке бурения новых скважин, отказе от увеличения добычи нефти и от реализации проекта трубопровода XL», — уверена Фридеман.

Эксперт подчеркнула, что Белый дом отказывается отменить введенные меры из-за приверженности «зеленой повестке» и облегчить положение американских налогоплательщиков.

«Они лгут об этом. «Мы выдали больше договоров аренды нефтеносных участков!» — кричат они, игнорируя факт, что без разрешений на бурение и отмены запретительных природоохранных норм эти договоры аренды не стоят ни гроша. Без разрешений производители нефти не могут бурить», — указала Фридеман.

По ее словам, цены на нефть могут стать просто непомерными. Кроме того, более дорогая перевозка добытой нефти исключительно фурами, а не через трубопроводы, также негативно влияет на американскую экономику.

24 мая стоимость бензина на автозаправках в США достигла $4,598 за один галлон (3,785 л), вновь обновив исторический максимум. Средняя стоимость дизельного топлива в стране составляет $5,549.

9 апреля президент США Джо Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. 8 марта он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из РФ. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Соединенным Штатам.

Президент РФ Владимир Путин указал, что принятые антироссийские меры ударили по самим странам, их инициировавшим.

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