Байден в очередной раз оговорился и рассмешил американцев

Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена за очередную оговорку. Глава государства 1 июня пообещал доставить в страну из-за рубежа всего 3,7 бутылки детского питания для устранения кризиса.

«3,7 бутылки... Мне бы хватило своего чемодана, чтобы их уместить», — написал один из комментаторов.

Кроме того, некоторые пользователи считают, что американскому лидеру необходимо уйти в отставку. По их мнению, с ним страна превратилась из сильного государства в объект насмешек.

«Может быть, 20 тыс. детей употребят эти 3,7 бутылки и действительно получат заряд энергии, который им нужен в младенчестве. Спасибо тебе, Господи, за Джо! Он создает проблемы и решает их! Какой красавчик!» — сыронизировал еще один комментатор.

Ранее, 17 мая, немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что в США родители столкнулись с острым дефицитом детского питания. Они опасаются, что вскоре им будет нечем кормить своих детей. На фоне возникшего дефицита цены на детское питание сильно подскочили, что не по карману некоторым семьям. В случившемся американцы винят Байдена.

19 мая американский лидер поручил увеличить производство детской смеси внутри страны и повысить объемы ее импорта из-за рубежа.

25 мая сообщалось, что одобрение Байдена на фоне растущей инфляции снизилось до 36%, что является самым низким уровнем за время его нахождения на посту главы государства.

79-летний Байден является самым возрастным президентом США, и вопрос состояния его здоровья неоднократно обсуждался как в США, так и в мире. Нынешний американский лидер регулярно попадает в неловкие ситуации, то забывая речь, то путая слова.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.