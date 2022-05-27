Санкционное гонение: почему 10 тыс. мер против РФ не обвалили экономику

Несмотря на введение более 10 тыс. санкций, обвального сокращения производства, товарного дефицита и взрывного роста безработицы в России не произошло . Об этом на конкурсе «Лидеры России» 27 мая заявил премьер Михаил Мишустин . Сейчас Москва готовится к любому развитию ситуации в экономике. Решение Запада заморозить зарубежные активы РФ подорвало доверие к международной финансовой системе и резервным валютам, отметил глава кабмина. Эта ситуация должна стать предметом международного судебного разбирательства , считают в парламенте.

Утрата доверия

Сейчас против России, по оценкам Михаила Мишустина, введено более 10 тыс. санкций. Страна занимает первое место в мире по количеству ограничений . Главным образом они направлены на создание товарного дефицита, обвальное сокращение производства и взрывной рост безработицы. Однако России этого удалось избежать.

Недавно принятое решение по индексации соцвыплат и пособий на 10% позволит поддержать социально незащищенных граждан , надеется председатель правительства.

— Мы рассчитываем, что инициативы президента по повышению минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, социальных выплат, в том числе индексации пенсий, помогут выправить ситуацию с потребительским спросом в ближайшее время , — заявил он.

Санкционное гонение Михаил Мишустин во время выступления на форуме «Лидеры России» Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

По данным премьера, сейчас инфляция практически остановилась. « За первые 20 дней мая она достигла минимума с 1999 года, — отметил он. — А за послед­нюю неделю зафиксирована уже дефляция ». Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что прогноз инфляции по итогам 2022 года может быть снижен с текущих 18-23%. Замедление показателя в последнее время позволяет расчитывать, что по итогам года инфляция может не превысить 15%, подтверждают в Кремле.

Сейчас наблюдается профицит платежного баланса, который влияет на обменный курс. В этой ситуации крайне важно обеспечить стабильные условия для экспортно-импортных операций, чтобы избежать высокой волатильности курса рубля , добавил Михаил Мишустин.

Между тем санкционные войны негативно повлияли на всю глобальную экономику. Параллельно с этим доверие к главным мировым валютам снижается. Все больше стран задаются вопросом, стоит ли хранить сбережения в долларах, видя, что «Россию обокрали», отметил глава кабмина.

— Санкции запустили цепь разрушительных процессов для глобальной экономики . По мнению аналитиков, замедлятся темпы роста мирового валового внутреннего продукта и торговли, — сказал премьер. — Это сегодня практически все основные аналитики мира говорят. Усугубит положение и инфляция, которая будет достаточно высокой и неустойчивой .

Санкционное гонение Фото: REUTERS/WANA/Majid Asgaripour

26 мая в ЕС назвали размер замороженных активов Банка России — по данным комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, в Евросоюзе находится менее 10% замороженных активов РФ. Он отметил, что страны объединения заблокировали резервы ЦБ на €23 млрд, а США — на $100 млрд. Это беспрецедентная ситуация, и Россия не пустит ее на самотек, заявил «Известиям» первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

— Конечно, арест резервов — это вандализм. Это должно стать предметом международного судебного разбирательства , — добавил сенатор.

В дальнейшем для сдерживания инфляции и избежания дефицита товаров потребуется смягчить кредитную политику, уверен член комитета ГД по бюджету и налогу Евгений Федоров.

— Мы сейчас в денежном выражении продаем за границу в четыре раза больше товаров, чем покупаем. Нужно уравнять этот показатель. Для этого экономике нужно дать деньги. Например, изменить кредитную политику, обнулив процентную ставку, — сказал «Известиям» депутат.

Санкционное гонение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В четверг на внеочередном заседании Совета директоров ЦБ уже опустил ключевую ставку с 14% до 11%.

Период адаптации

Основные ситуационные решения приняты. Контуры будущей экономики уже начали вырисовываться . Теперь, по словам премьера, необходимо принимать стратегии на долгосрочный период . Сейчас РФ готовится к любому развитию ситуации в экономике.

— Мы видим, как меняется сегодня инфляция, платежный баланс, ситуация на валютном рынке. Как все эти факторы, в принципе, влияют на наш бюджет, — сказал он.

На данном этапе торговле и предприятиям требуется помочь в адаптации к новым реалиям.

— Это две самых главных проблемы: логистика и новые финансовые условия , — заявил глава кабмина.

Санкционное гонение Фото: ТАСС/Егор Алеев

После ухода с российского рынка иностранных компаний особую актуальность приобрело импортозамещение. Большинство программ нового типа должны завершиться в течение нескольких лет. Однако ранее в интервью «Известиям» глава СФ Валентина Матвиенко призвала пересмотреть этот процесс. По ее мнению, полностью импортозамещенным можно считать товар, произведенный в России не на 70%, а на 100%.

В восстановлении экономики способны помочь прежде всего молодые специалисты и особенно из IT-сектора. Сейчас, по словам Михаила Мишустина, судя по данным сим-карт, после массовой эмиграции в Россию уже вернулись порядка 85% из них.