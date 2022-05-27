Санкционное гонение: почему 10 тыс. мер против РФ не обвалили экономику
Несмотря на введение более 10 тыс. санкций, обвального сокращения производства, товарного дефицита и взрывного роста безработицы в России не произошло. Об этом на конкурсе «Лидеры России» 27 мая заявил премьер Михаил Мишустин. Сейчас Москва готовится к любому развитию ситуации в экономике. Решение Запада заморозить зарубежные активы РФ подорвало доверие к международной финансовой системе и резервным валютам, отметил глава кабмина. Эта ситуация должна стать предметом международного судебного разбирательства, считают в парламенте.
Утрата доверия
Сейчас против России, по оценкам Михаила Мишустина, введено более 10 тыс. санкций. Страна занимает первое место в мире по количеству ограничений. Главным образом они направлены на создание товарного дефицита, обвальное сокращение производства и взрывной рост безработицы. Однако России этого удалось избежать.
Недавно принятое решение по индексации соцвыплат и пособий на 10% позволит поддержать социально незащищенных граждан, надеется председатель правительства.
— Мы рассчитываем, что инициативы президента по повышению минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, социальных выплат, в том числе индексации пенсий, помогут выправить ситуацию с потребительским спросом в ближайшее время, — заявил он.
Михаил Мишустин во время выступления на форуме «Лидеры России»
По данным премьера, сейчас инфляция практически остановилась. «За первые 20 дней мая она достигла минимума с 1999 года, — отметил он. — А за последнюю неделю зафиксирована уже дефляция». Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что прогноз инфляции по итогам 2022 года может быть снижен с текущих 18-23%. Замедление показателя в последнее время позволяет расчитывать, что по итогам года инфляция может не превысить 15%, подтверждают в Кремле.
Сейчас наблюдается профицит платежного баланса, который влияет на обменный курс. В этой ситуации крайне важно обеспечить стабильные условия для экспортно-импортных операций, чтобы избежать высокой волатильности курса рубля, добавил Михаил Мишустин.
Между тем санкционные войны негативно повлияли на всю глобальную экономику. Параллельно с этим доверие к главным мировым валютам снижается. Все больше стран задаются вопросом, стоит ли хранить сбережения в долларах, видя, что «Россию обокрали», отметил глава кабмина.
— Санкции запустили цепь разрушительных процессов для глобальной экономики. По мнению аналитиков, замедлятся темпы роста мирового валового внутреннего продукта и торговли, — сказал премьер. — Это сегодня практически все основные аналитики мира говорят. Усугубит положение и инфляция, которая будет достаточно высокой и неустойчивой.
26 мая в ЕС назвали размер замороженных активов Банка России — по данным комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, в Евросоюзе находится менее 10% замороженных активов РФ. Он отметил, что страны объединения заблокировали резервы ЦБ на €23 млрд, а США — на $100 млрд. Это беспрецедентная ситуация, и Россия не пустит ее на самотек, заявил «Известиям» первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
— Конечно, арест резервов — это вандализм. Это должно стать предметом международного судебного разбирательства, — добавил сенатор.
В дальнейшем для сдерживания инфляции и избежания дефицита товаров потребуется смягчить кредитную политику, уверен член комитета ГД по бюджету и налогу Евгений Федоров.
— Мы сейчас в денежном выражении продаем за границу в четыре раза больше товаров, чем покупаем. Нужно уравнять этот показатель. Для этого экономике нужно дать деньги. Например, изменить кредитную политику, обнулив процентную ставку, — сказал «Известиям» депутат.
В четверг на внеочередном заседании Совета директоров ЦБ уже опустил ключевую ставку с 14% до 11%.
Период адаптации
Основные ситуационные решения приняты. Контуры будущей экономики уже начали вырисовываться. Теперь, по словам премьера, необходимо принимать стратегии на долгосрочный период. Сейчас РФ готовится к любому развитию ситуации в экономике.
— Мы видим, как меняется сегодня инфляция, платежный баланс, ситуация на валютном рынке. Как все эти факторы, в принципе, влияют на наш бюджет, — сказал он.
На данном этапе торговле и предприятиям требуется помочь в адаптации к новым реалиям.
— Это две самых главных проблемы: логистика и новые финансовые условия, — заявил глава кабмина.
После ухода с российского рынка иностранных компаний особую актуальность приобрело импортозамещение. Большинство программ нового типа должны завершиться в течение нескольких лет. Однако ранее в интервью «Известиям» глава СФ Валентина Матвиенко призвала пересмотреть этот процесс. По ее мнению, полностью импортозамещенным можно считать товар, произведенный в России не на 70%, а на 100%.
В восстановлении экономики способны помочь прежде всего молодые специалисты и особенно из IT-сектора. Сейчас, по словам Михаила Мишустина, судя по данным сим-карт, после массовой эмиграции в Россию уже вернулись порядка 85% из них.
Напомним, 26 мая стартовал четвертый суперфинал курируемого Кремлем кадрового конкурса «Лидеры России». Это соревнование управленцев, задача которого — поиск перспективных руководителей в разных сферах. Победителями станут 100 человек, которые смогут сотрудничать с федеральными чиновниками с возможностью дальнейшего трудоустройства. Всего в программе участвуют около 100 наставников. Ранее перед участниками уже выступили первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин.