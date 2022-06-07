Американский сенатор рассказал о «позорище» Байдена

Сенатор США от штата Вайоминг Джон Баррассо назвал план американского лидера Джо Байдена по борьбе с инфляцией позорищем и поставил ему «кол» за работу. Об этом он сказал 6 июня в эфире Fox News.

«Это не план, а позорище! Если бы ученик старшей школы сдал такое в качестве проверочной работы по экономике, он получил бы двойку с минусом, а когда подобное на фоне рекордного роста цен на бензин и продукты заявляет президент, ему надо ставить «кол»», — заявил он.

Сенатор указал на то, что Байден долгое время не мог установить причину проблем в экономике, и обвинил главу государства в экономической некомпетентности, из-за которой, по его мнению, американский народ лишился возможности пользоваться энергоресурсами в США.

Баррассо согласился с ведущей программы, что Байден в своем плане так и не предложил никаких решений.

«Именно такие вопросы я и хотел бы задать (министру финансов США. — Ред.) Джэнет Йеллен. Первый из них: почему мы не наращиваем производство энергоресурсов внутри США? Это же вроде бы очевидное решение. А второй: с чего вы вообще взяли, что помочь может повышение налогов? Ведь именно в этом фундамент их экономической политики. Но в ситуации, когда у американских граждан не хватает денег на еду, на продукты, повышение налогов кажется им нелепым шагом. Решением проблемы такой шаг не станет», — сказал он.

Сенатор также считает, что американские власти намеренно провоцируют рост цен на энергоресурсы, чтобы протолкнуть климатическую повестку.

Статью Байдена о планах по борьбе с инфляцией опубликовали 30 мая на страницах The Wall Street Journal. Президент США предложил план из трех частей, а одной из главных причин инфляции назвал спецоперацию России по защите Донбасса и экономические санкции.

Позднее, 6 июня, The Wall Street Journal опубликовала результаты соцопроса, согласно которому подавляющее большинство граждан США (не менее 83%) считают, что экономика их страны находится в плохом или плачевном состоянии. При этом 35% из них заявили о неудовлетворенности своей финансовой ситуацией.

5 июня газета Politico сообщила, что каскад проблем, возникший перед США, вызвал моральный кризис в Белом доме, а американский лидер Джо Байден и его помощники разочарованы собственной неспособностью переломить ситуацию. Среди вызовов, стоящих перед США, — рост цен на топливо, глобальная инфляция, проведение Россией спецоперации, потенциально возрождающаяся пандемия коронавируса и неспособность конгресса ужесточить контроль за оборотом оружия в стране, отмечает издание.

2 июня телеведущий Грег Гатфелд в эфире Fox News заявил, что Байден не доработает до конца своего президентского срока. Такой вывод был сделан на фоне роста цен на топливо и иных социально-экономических проблем, приведших к резкому падению рейтинга американского лидера.

6 июня президент России Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономической политике привели к глобальной инфляции, росту бедности и дефициту производства.

12 мая Путин указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.