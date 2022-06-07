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Все на одного: в США растет недовольство политикой Байдена

Американцы всё больше критикуют своего президента за рост инфляции, разгул преступности и действия в отношении Украины
Фото: Getty Images/Anadolu Agency
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Больше половины американцев недовольны действиями президента США Джозефа Байдена в отношении России и Украины. Помимо этого, они критикуют его шаги по борьбе с инфляцией, преступностью, миграционным кризисом, повышением цен на бензин. На фоне этого падает моральный дух сотрудников Белого дома, а сам американский лидер раздражен значительным падением своего рейтинга. Подробности — в материале «Известий».

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Больше минусов

«Большинство американцев заявляют, что экономика, инфляция и рост цен на газ — наиболее важные факторы, влияющие на то, как они будут голосовать на промежуточных выборах в конгресс в ноябре этого года. Только 37% одобряют то, как Байден справляется с восстановлением экономики, и еще меньше — 28% — поддерживают его действия по борьбе с инфляцией, и лишь 27% респондентов довольны тем, как он борется с повышением цена на бензин», — говорится в опросе общественного мнения, проведенном ABC News/Ipsos.

Помимо этого, многие американцы недовольны действиями американского лидера, которые касаются Москвы и Киева. Так, респондентов спросили: как они воспринимают шаги президента США «по ситуации с Россией и Украиной». В результате выяснилось, что 52% не одобряют выбранный курс.

Согласно результатам опроса, больше всего американцам нравится то, как президент справился с пандемией коронавируса, действия главы государства по борьбе с COVID-19 положительно оценивают 56% опрошенных.

Все на одного
Статуя свободы
Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Отмечается, что с осени прошлого года из-за роста инфляции подскочили цены на товары и услуги в США, поэтому 83% опрошенных считают, что для них решающим фактором стала экономика. Также 61% опрошенных раскритиковал действия Байдена по борьбе с иммиграцией и преступностью, 55% недовольны его действиями по борьбе с изменением климата.

Помимо этого, американцев беспокоит ситуация с преступлениями, совершенными с применением огнестрельного оружия: 72% опрошенных назвали этот вопрос крайне важным. Так, 70% опрошенных считают, что закон, направленный на сокращение насилия с помощью применения огнестрельного оружия, гораздо важнее закона, касающегося права на владение оружием.

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В середине мая американское издание New York Post со ссылкой на данные сайта Gun Control Violence сообщило, что число массовых расстрелов в США в 2022 году превысило число дней в году. Так, за первые 144 дня года в стране уже было зафиксировано 214 случаев стрельбы.

Сенатор Крис Мерфи от штата Коннектикут обратил внимание на трагическую статистику, говоря о стрельбе в Техасе, ставшей крупнейшим массовым убийством в начальной школе за последние 10 лет. Восемнадцатилетний Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу, где расстрелял 19 детей и двух взрослых.

В начале мая в супермаркете Tops Friendly Markets в Буффало 18-летний Пэйтон Гендрон застрелил десять человек, еще трое были ранены, большинство из погибших — афроамериканцы.

Падение морального духа

На фоне происходящего, как пишет Politico, падает моральный дух сотрудников Белого дома, а Джозеф Байден раздражен значительным ухудшением своего рейтинга, особенно тем, что американцы оценивают его работу негативнее, чем деятельность на посту предыдущего президента Дональда Трампа. Среди стоящих перед Вашингтоном вызовов — глобальная инфляция, рост цен на топливо, проведение Россией спецоперации на Украине, неспособность конгресса ужесточить контроль за оборотом оружия в стране, перечисляет издание.

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«Моральный дух падает, текучесть кадров растет, к тому же закрывается окно возможностей для политического реванша», — описывают журналисты настроения в администрации президента. В публикации отмечается, что в условиях, когда один кризис сменяет другой, Белый дом «оказывается беспомощен или ограничен в возможностях в борьбе с силами, которые на него обрушиваются».

Впрочем, в окружении президента планируют исправить ситуацию, увеличив частоту поездок президента по стране, в которых он будет рассказывать избирателям об успехах своей администрации.

Что делают США на Украине

Некоторые шаги Джозеф Байден уже успел предпринять. В начале июня он опубликовал в газете The New York Times статью «Что Америка будет и что не будет делать на Украине». В публикации американский лидер рассказал о ключевых задачах стратегии США на Украине. В частности, он пообещал продолжать помогать Киеву — поставлять современные вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские высокоточные ракетные системы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы, отметив при этом, что Вашингтон не стремится к войне с Москвой, а также не видит у России намерения применить ядерное оружие.

Все на одного
Джозеф Байден президент США

Джозеф Байден, президент США

Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Эта публикация, несмотря на жесткость некоторых формулировок, многие расценили как примирительный жест в сторону России за время спецоперации на Украине. Статья появилась вскоре после интервью председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, наделавшего в США немало шума. Высокопоставленный военный призвал предпринять срочные шаги, чтобы не допустить разрастания конфликта, призвав к переговорам российских и американских военных.

При этом оппоненты Байдена критикуют его недостаточную поддержку Украины. Так, бывший посол США в России Майкл Макфол призывал президента как можно скорее поставить Киеву реактивные системы залпового огня.

Один против всех

В американском политическом истеблишменте по-разному относятся к украинскому кризису, отметила в беседе с «Известиями» младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасия Бунина.

— Многие считают, что Америке совершенно не нужно в это лезть, это проблемы в Восточной Европе, единственное, что США получают от этого, — ухудшение отношений с Россией. Сторонники такой точки зрения полагают, что Вашингтону лучше заниматься вопросами национальной экономики. При этом левые считают, что надо вовлекаться и помогать украинцам, — пояснила американист.

По ее словам, власть президента сталкивается с властью конгресса, в итоге американскому лидеру приходится идти на уступки, поэтому его результаты выглядят незначительно.

— Левые ожидали от Байдена значительных реформ, но всё происходит не так заметно, как он планировал. К тому же, по мнению избирателей, президент не так решительно справляется с мировыми проблемами. Сначала был Афганистан, потом украинский кризис. Правые расстроены, что США вообще поставляют оружие Киеву, потому что они считают, что США нужно меньше вмешиваться в международные дела и заниматься своими проблемами. Некоторые разочарованы, что политика Байдена была слишком мягкой и кризис можно было предотвратить. Как следствие произошедшего, стали расти цены на топливо. В этом обвиняют Байдена — люди ориентируются на то, что они видят, и на то, что влияет на их жизнь. Цена на бензин — ключевой показатель для американцев. В большинстве деревень невозможно жить без машины. Граждане США понимают, насколько сложнее им становится жить. Коронавирус отступает, но экономическая ситуация становится лишь хуже: она не восстановилась после коронавируса, к тому же на это накладывается инфляция. Люди видят, что им становится сложнее жить, и от этого разочаровываются еще больше. Они не видят глобальных перемен, — пояснила эксперт.

Все на одного
флаг США
Фото: REUTERS/Carlo Allegri

По мнению Буниной, успешная борьба с пандемией коронавируса не будет аргументом демократов на предстоящих выборах. Республиканская партия ведет активную кампанию по дискредитации президента. Скорее всего, партия президента потеряет места на промежуточных выборах в конгресс.

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Схожей позиции придерживается и генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

— Американцы, как прагматичные люди, реагируют прежде всего на экономическую ситуацию. А она в США вызывает сомнения: в стране беспрецедентно высокая инфляция — такой не было со времен Картера. Это очень беспокоит людей, поскольку снижает их доходы. К тому же Байден явно не смог выполнить свое обещания и объединить страну после Трампа. Как был раскол, который показали выборы 2020 года, так он никуда и не делся. Трампистов Байден не переубедил, это играет против него. Есть опасения, что в начале будущего года начнется рецессия: будет высокая безработица, технический спад, могут начаться проблемы с финансовым рынком. Эта нервозность играет против Байдена, — сообщил политолог в беседе с «Известиями».

По его словам, во внешней политике у Вашингтона тоже не всё гладко.

— Если граждане США и поддерживают Байдена по украинскому вопросу, то они не забыли, как американцы спешно и неорганизованно выходили из Афганистана. Всё это не придает авторитета Байдену. К тому же многие считают, что он не совсем работоспособен. Это также подрывает веру в него как в сильного лидера. Это не значит, что американского лидера можно списывать со счетов. Но на промежуточных выборах в конгресс демократам точно придется не просто, — пояснил специалист.

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