Журналист в США заявил о гибели «американской мечты» из-за инфляции

Жители США на фоне роста цен погружаются в пессимизм, поскольку от них уходит идея «американской мечты». Такое мнение выразил в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни.

По его словам, из-за инфляции американцы сейчас «боятся и недовольны». Журналист приводит в пример данные издания The Wall Street Journal, согласно которым 38% респондентов в США считают, что стали жить хуже.

«Инфляция пожирает «американскую мечту»: половина опрошенных считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано», — заявил Варни.

Как считает журналист, США попали в «инфляционную спираль». По его словам, прирост инфляции не снижается, цена галлона (3,785 литра) бензина растет на 4–5 центов ежедневно.

«Я такого никогда не видел. Я помню инфляцию конца 1970-х, но такого не было никогда. Что меня поражает — так это то, с какой скоростью растут цены», — заявил Варни.

Произошло это, как заметил журналист, лишь за полтора года правления президента Джо Байдена.

Ранее, 30 мая, президент США предложил план из трех частей по борьбе с инфляцией, в нем одной из главных причин экономического положения в стране он назвал спецоперацию России по защите Донбасса и санкции. Статью Байдена опубликовали на страницах The Wall Street Journal.

Позднее, 6 июня, The Wall Street Journal опубликовала результаты соцопроса, согласно которому подавляющее большинство граждан США (не менее 83%) считают, что экономика их страны находится в плохом или плачевном состоянии. При этом 35% из них заявили о неудовлетворенности своей финансовой ситуацией.

При этом еще 16 мая член палаты представителей Рик Аллен в ходе выступления в конгрессе указал, что рост цен на топливо в США связан с политикой президента Джо Байдена и его администрации, а не с действиями российских властей, как он утверждает.

14 мая президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что коллапс в сфере энергетики США стал одним из самых сложных испытаний для экономики страны в последние годы.

10 мая Байден, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина на Украине.

11 марта, в день, когда цена за галлон бензина в США достигла исторического максимума в $4,33, бывший президент Дональд Трамп заявил, что страну ждет шок из-за политики действующей администрации.