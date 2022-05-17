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Конгрессмен обвинил Байдена и его политику в росте цен на топливо

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Jianguo
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Рост цен на топливо в США связан с политикой президента Джо Байдена и его администрации, а не с действиями российских властей, как он утверждает. Об этом республиканец, член палаты представителей Рик Аллен заявил в ходе выступления в конгрессе 16 мая.

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Конгрессмен сообщил, что цены на бензин в среднем по стране достигли рекордных значений $4,37 за галлон (3,785 л. — Ред.), но после этого стоимость еще несколько раз превысила исторический максимум.

Он уверен, что американским семьям только в этом году придется дополнительно заплатить $2 тыс. за топливо, притом что ситуация ухудшается на фоне рекордной инфляции. Аллен подчеркнул, что помимо этого Байден еще и пытается снять с себя ответственность за сложившийся в США кризис.

«Внесем ясность. Это не «временная инфляция». Это не «путинский скачок цен». Это результат уничтожения американской энергетической независимости», — сакцентировал Аллен.

Решением проблемы, по мнению политика, могло бы стать увеличение внутреннего производства топлива, потому как Америка изобилует энергоносителями.

«Решение данного кризиса находится у нас под ногами. Чего нам не хватает, это администрации, обладающей политической волей для того, чтобы действовать правильно», — пояснил он.

10 мая Байден, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина на Украине.

В тот же день бывшая вице-губернатор Нью-Йорка Бетси Маккоги заявила, что безграмотная политика действующего президента привела к двукратному подорожанию цен на удобрение и пестициды и, как следствие, повышению стоимости продовольствия. По ее словам, война Байдена с ископаемым топливом привела к росту цен за удобрение еще задолго до украинских событий, а транспортировка товаров морским путем в Штаты стала стоить на 25% больше, чем год назад. Все объяснения американского лидера, как отметила МакКоги, являются фальшивыми.

Ранее, 15 апреля, ведущий Fox News Шон Хэннити не согласился с заявлением Байдена о том, что в росте цен в США виноват Путин. Он назвал эти слова американского лидера полной и абсолютной ложью.

До этого, 13 апреля, Байден связал рост инфляции США с действиями России по защите Донбасса. За день до этого стало известно, что потребительские цены в США выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года. В тот же день в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ более чем за 13 лет.

9 апреля Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявлял, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

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