Байден захотел временно отменить топливный налог в США

Президент США Джо Байден планирует временно отменить федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин в стране. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, американский лидер обсуждает эту меру вместе со своими советниками на протяжении нескольких месяцев.

Планируется, что Байден 22 июня выступит с речью, посвященной ситуации с ростом цен на бензин в стране. Из-за того, что решение об отмене налога должно пройти через одобрение Конгресса, шаг Байдена называют «символическим».

При этом отмечается, что и республиканцы, и демократы в Конгрессе скептически относятся к отмене топливного налога. По их мнению, эта мера может не помочь стабилизировать ситуацию с высокими ценами на бензин.

Сейчас налог составляет 18,4 цента с каждого галлона (3,785 л) топлива.

Ранее в этот день бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна сейчас находится в состоянии рецессии. Он также считает, что цены на топливо в США будут и дальше расти. По его словам, бензин может подорожать до $5–7 за галлон (3,785 л) и больше.

16 июня телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы действующего президента США Джо Байдена.

До этого, 11 июня, сообщалось, что средняя цена одного галлона бензина в США обновила исторический максимум, превысив $5.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. По данным агентства, скорее всего, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.

8 июня в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни отметил, что американцы на фоне роста цен погружаются в пессимизм, поскольку от них уходит идея американской мечты. По его словам, США попали в «инфляционную спираль», прирост инфляции не снижается, цена галлона бензина растет на 4–5 центов ежедневно.