Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден допустил превращение украинского конфликта в состязание ЕС и РФ
Мир
В Госдепе не смогли назвать сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Посол Сирии опроверг сообщения о получении украинской пшеницы
Общество
В рамках акции «Свеча памяти» 1418 свечей зажгли на Соборной площади Главного Храма ВС РФ
Мир
Боррель сообщил Кулебе о намерении ЕС дать Украине статус кандидата
Мир
Мощное землетрясение произошло в Афганистане
Мир
В Ирландии заморозили российские активы на сумму €1,7 млрд
Мир
Песков опроверг данные британских СМИ о подготовке мобилизации в России
Мир
Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции
Мир
Россия передала Норвегии ноту с просьбой пустить грузы на Шпицберген
Мир
Трое детей получили тяжелые ранения из-за обстрела ВФУ Макеевки

Байден захотел временно отменить топливный налог в США

WSJ: Байден хочет временно отменить топливный налог в США
0
Фото: Global Look Press/Ting Shen/Xinhua
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден планирует временно отменить федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин в стране. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила газета The Wall Street Journal.

Игра с нулевой суммой: США могут вновь ограничить экспорт нефти
Вашингтону придется выбирать, поддерживать свою экономику или союзников за рубежом

По данным издания, американский лидер обсуждает эту меру вместе со своими советниками на протяжении нескольких месяцев.

Планируется, что Байден 22 июня выступит с речью, посвященной ситуации с ростом цен на бензин в стране. Из-за того, что решение об отмене налога должно пройти через одобрение Конгресса, шаг Байдена называют «символическим».

При этом отмечается, что и республиканцы, и демократы в Конгрессе скептически относятся к отмене топливного налога. По их мнению, эта мера может не помочь стабилизировать ситуацию с высокими ценами на бензин.

Сейчас налог составляет 18,4 цента с каждого галлона (3,785 л) топлива.

Ранее в этот день бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна сейчас находится в состоянии рецессии. Он также считает, что цены на топливо в США будут и дальше расти. По его словам, бензин может подорожать до $5–7 за галлон (3,785 л) и больше.

16 июня телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы действующего президента США Джо Байдена.

До этого, 11 июня, сообщалось, что средняя цена одного галлона бензина в США обновила исторический максимум, превысив $5.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. По данным агентства, скорее всего, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.

8 июня в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни отметил, что американцы на фоне роста цен погружаются в пессимизм, поскольку от них уходит идея американской мечты. По его словам, США попали в «инфляционную спираль», прирост инфляции не снижается, цена галлона бензина растет на 4–5 центов ежедневно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022