Американский телеведущий назвал Байдена виновным в топливном кризисе США

Телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в среду, 16 июня, опубликовал статью, в которой назвал главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы действующего президента США Джо Байдена.

В качестве поиска ответа на вопросы о том, почему рекордная за последние 40 лет инфляция не связана со специальной военной операцией России по защите мирных жителей Донбасса, автор предложил вернуться к предвыборной кампании Байдена и составить причинно-следственные связи. Тогда принимавший участие в праймериз будущий президент заявлял, что «покончит с ископаемым топливом» и «не собирается уступать» в этом вопросе.

«Конец ископаемого топлива, основы всей американской экономики? Как мы собираемся это сделать и почему? Байден снова и снова ничего не объяснял, потому что никто не верил, что он на самом деле выиграет выборы. Никто тогда и не подумал спросить», — написал Карлсон, подчеркнув, что президент действительно начал сокращать возможности для развития нефтяного бизнеса.

Как результат — прекращение раздачи новых разрешений на аренду нефте- и газоносных участков и отмена федерального разрешения на бурение и трубопроводы. Теперь бензин стоит больше $5 за галлон (3,785л).

Байден неоднократно обвинял в росте цен президента РФ Владимира Путина. 14 июня он назвал увеличение стоимости бензина на $1,74 за галлон «путинским повышением» и сообщил о планах борьбы с ним.

10 июня американский лидер также заявил о влиянии Путина на скачок цен на продовольствие. «Мы никогда не видели ничего подобного «налогу Путина» сразу на еду и бензин», — сказал тогда Байден.

Годовая инфляция в Штатах по итогам мая ускорилась до 8,6%. Такой показатель — максимум с декабря 1981 года.