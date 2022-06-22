Си Цзиньпин сравнил санкции с бумерангом

Санкции — это бумеранг, который вредит всем сторонам конфликта и заставляет страдать мировую общественность. Об этом 22 июня заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на церемонии открытия Делового форум БРИКС.

«Факты снова и снова доказывают, что санкции являются бумерангом и обоюдоострым мечом. Политизация и инструментализация мировой экономики, ее превращение в оружие, использование влияния международной финансовой и валютной систем для произвольного введения санкций — всё это в конечном итоге вредит всем сторонам и заставляет страдать мировую общественность», — сказал он.

Кроме того, китайский лидер считает, что мир должен коллективно бороться с гегемонией и политикой грубой силы.

«История показывает нам, что гегемонизм, политика формирования блоков, а также противостояние лагерей не принесет нам мира и безопасности, но приведет нас к войнам и конфликтам. Нынешний кризис на Украине снова показал, что вера в силу, расширение военных блоков и стремление к собственной безопасности за счет безопасности других стран неизбежно приведет к дилемме безопасности», — добавил он.

Ранее, 14 июня, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо выразил обеспокоенность по поводу излишнего использования антироссийских санкций. Он отметил озабоченность побочным эффектом ограничительных мер в виде инфляции и негативного влияния на экономику западных государств.

Позже, 16 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что попытки Соединенных Штатов Америки задушить Россию посредством санкций не сработали, что признают международные эксперты, в том числе из США.

Президент России Владимир Путин 12 мая сообщил, что страна успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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