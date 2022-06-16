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Песков назвал несработавшими попытки США задушить Россию санкциями

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Попытки Соединенных Штатов Америки задушить Россию посредством санкций не сработали, что признают международные эксперты, в том числе из США. Об этом в четверг, 16 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Здесь даже можно… прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не все получается», — рассказал пресс-секретарь российского президента в беседе с «РИА Новости».

Ровно год назад, 16 июня 2021 года, в Женеве состоялся саммит лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. По его итогам стороны заявили о намерении запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, чтобы «заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков». Планировалось начать консультации по кибербезапасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

Ранее Песков заявил, что на данный момент диалог между сторонами отсутствует, а двусторонние отношения государств находятся на нулевой точке. Представитель Кремля также подчеркнул, что общение России и США необходимо, но оно должно строиться на принципах взаимного уважения. По его словам, возвращение к духу «Женевы» вряд ли возможно, но могут быть новые надежды и новый режим общения.

На данный момент США ввели несколько пакетов санкций против Российской Федерации после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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