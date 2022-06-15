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В Совфеде назвали условие отказа Запада от санкций против России

Сенатор Цеков: ЕС и США снимут санкции против РФ про тяжелей ситуации в экономическо-социальной сфере
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Евросоюз и США снимут санкции против России при условии тяжелейшей ситуации в социально-экономической сфере, однако упрямиться всё равно будут до последнего. Об этом в среду, 15 июня, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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«Упрямство их настолько велико, что они, даже проиграв, будут думать над тем, какие санкции будут вводить дальше. Они могут отказаться от этого при условии тяжелейшей ситуации в экономическо-социальной сфере. Хотя упрямиться будут до последнего. Они же не могут признать, что в этом противостоянии с РФ потерпели поражение, а они его терпят. <…> Из России эти страны сделали абсолютное зло», — указал он.

По словам сенатора, вся эта сложная ситуация на Украине, в Европе, а также в отношениях с США возникла, в первую очередь, из-за упрямства Соединенных Штатов и Евросоюза, а также их нежелания вырабатывать общие принципы и соблюдать правила взаимной безопасности с Россией, из-за расширения НАТО на восток.

«Они считали, что они могут нам пальцем пригрозить, и мы испугаемся. С США всё понятно, они гегемоны и всегда диктовали условия. Но теперь трудно смириться с тем, что наступил этап в жизни мирового сообщества, когда американцы не могут диктовать всем правила поведения», — заключил Цеков.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

В настоящее время ведется работа над седьмым пакетом санкций ЕС. По словам замглавы МИД Польши Павла Яблоньского, в нем пойдет речь о газовом эмбарго и отключении от SWIFT всех российских банков. Также он высказался о необходимости ограничивать допуск России к промышленным технологиям. Кроме того, чиновник допустил, что российские активы в Европе будут конфисковываться, а не замораживаться.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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