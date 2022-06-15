В Совфеде назвали условие отказа Запада от санкций против России

Евросоюз и США снимут санкции против России при условии тяжелейшей ситуации в социально-экономической сфере, однако упрямиться всё равно будут до последнего. Об этом в среду, 15 июня, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Упрямство их настолько велико, что они, даже проиграв, будут думать над тем, какие санкции будут вводить дальше. Они могут отказаться от этого при условии тяжелейшей ситуации в экономическо-социальной сфере. Хотя упрямиться будут до последнего. Они же не могут признать, что в этом противостоянии с РФ потерпели поражение, а они его терпят. <…> Из России эти страны сделали абсолютное зло», — указал он.

По словам сенатора, вся эта сложная ситуация на Украине, в Европе, а также в отношениях с США возникла, в первую очередь, из-за упрямства Соединенных Штатов и Евросоюза, а также их нежелания вырабатывать общие принципы и соблюдать правила взаимной безопасности с Россией, из-за расширения НАТО на восток.

«Они считали, что они могут нам пальцем пригрозить, и мы испугаемся. С США всё понятно, они гегемоны и всегда диктовали условия. Но теперь трудно смириться с тем, что наступил этап в жизни мирового сообщества, когда американцы не могут диктовать всем правила поведения», — заключил Цеков.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

В настоящее время ведется работа над седьмым пакетом санкций ЕС. По словам замглавы МИД Польши Павла Яблоньского, в нем пойдет речь о газовом эмбарго и отключении от SWIFT всех российских банков. Также он высказался о необходимости ограничивать допуск России к промышленным технологиям. Кроме того, чиновник допустил, что российские активы в Европе будут конфисковываться, а не замораживаться.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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