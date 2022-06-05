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Замглавы МИД Польши Яблоньский сообщил о работе ЕС над седьмым пакетом санкций

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Евросоюз (ЕС) уже работает над очередным, седьмым, пакетом санкций против России, сообщил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в субботу, 4 июня, в интервью Polska Agencja Prasowa.

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«Конечно, да. Санкции должны стать еще более жесткими в отношении газа, который Россия всё еще может продавать, в отношении всех российских банков и отключения их от системы SWIFT. Я говорю прежде всего о Газпромбанке. Также необходимо ввести эмбарго на технологии, которые еще могут поставляться в Россию и использоваться в промышленности», — сказал он.

Яблоньский добавил, что помимо официальных санкций Польша считает необходимым конфисковать, а не просто заморозить, российские активы в ЕС.

«Работа по этому вопросу уже ведется», — цитирует чиновника «Газета.Ru».

2 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ. При этом все эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба».

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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