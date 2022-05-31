Меры миру: Матвиенко предупредила о последствиях санкций

Трудности на мировых продовольственных рынках, нарушение цепочек поставок и серьезное удорожание продукции стало следствием антироссийских санкций. Об этом во время визита в Мозамбик 31 мая заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Последствия ограничений, по ее мнению, в первую очередь почувствуют на себе самые уязвимые слои населения, в том числе и в африканских странах. Однако Запад, по ее мнению, исчерпал возможности ведения санкционной войны. Во время визита Матвиенко Москва и Мапуту договорились развивать межпарламентское сотрудничество и работу в научной сфере.

Предел санкций

На фоне нового пакета антироссийских рестрикций Евросоюза делегация Совфеда направилась в дружественно настроенный Мозамбик. Во время визита Валентина Матвиенко объяснила возникновение мирового экономического кризиса ограничениями в отношении России. Тотальная санкционная война развязана не только против Москвы, но и против чуть ли не половины человечества, отметила она.

— Современная ситуация на продовольственных рынках, нарушение цепочек поставок, серьезное удорожание продукции действительно приводит к высоким рискам. Последствия и тенденции в первую очередь почувствуют на себе самые уязвимые слои населения, в том числе и в африканских странах, — сказала Валентина Матвиенко мозамбикским коллегам.

На долю России и Украины приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла. После начала операции на Украине генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что проблемы с логистикой и транспортировкой товаров могут ввергнуть более одной пятой части человечества — около 1,7 млрд человек — в нищету и голод. Зерно из двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире, отметил глава ООН.

Однако, по словам Валентины Матвиенко, Россия продолжает свое развитие и справляется с оказываемым на нее давлением.

— Санкции против России достигли предела, но так и не привели к ожидаемым результатам, на которые рассчитывали те, кто их накладывал, — подчеркнула глава СФ. — Наши «доброжелатели» фактически признали, что исчерпали возможности дальнейшего ведения санкционной войны.

В ходе переговоров Москва и Мозамбик подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве и меморандум о сотрудничестве в научной сфере. Также Совфед передал Мапуту благотворительную помощь для детей.

— Я знаю, что в Мозамбике, так же как и в России, руководство страны уделяет большое внимание образованию детей, их воспитанию, формированию из них будущих граждан, патриотов Мозамбика, большое внимание уделяется женщинам, семьям, — обратилась спикер СФ к председателю парламента Мозамбика Эшперансе Биаш.

Стабильная дружба

Дипломатическим отношениям Москвы и Мапуту менее полувека — они установлены 25 июня 1975 года, в день провозглашения независимости Мозамбика от Португалии. Обычно мозамбикцы поддерживают ключевые внешнеполитические инициативы России. Например, в ООН они проголосовали за проекты о борьбе с героизацией нацизма и о неразмещении первыми оружия в космосе.

Также Мозамбик, как правило, воздерживается при голосовании по антироссийским инициативам Киева и Тбилиси о правах человека в Крыму, «милитаризации» Черного и Азовского морей и «беженцах» из Абхазии и Южной Осетии. В марте они не стали голосовать за антироссийские резолюции Генассамблеи ООН по Украине и проект о приостановлении членства России в Совете ООН по правам человека.

Москва заинтересована в развитии отношений с Африкой и проявила активный интерес на этом направлении еще до последнего раунда санкций, рассказала «Известиям» историк-африканист Ирина Филатова. Мозамбик политически поддерживает Россию, а Москва материально помогает Мапуту — например, она списала около $2,5 млрд его госдолга, накопившегося со времен СССР. Однако Китай и европейские страны вкладываются в этот регион активнее.

— В Мозамбике у России интересы в газовых месторождениях. Возможно, стороны обсудят защиту северных районов Мозамбика от нападения террористов группы Аль-Шабаб (запрещена в РФ). Она активно действует как раз в районе газодобычи в провинции Кабу-Дельгаду. Нужно учитывать, что все эти отношения при всей кажущейся активности России довольно не велики по сравнению с установившимися интересами старых европейских фирм и Китая, — сказала эксперт.

Однако между странами есть и споры. Как сообщили «Известиям» в Совфеде, всё еще остается неурегулированным вопрос возврата Мозамбиком $535 млн (с учетом процентов сумма приближается к $1 млрд) банку ВТБ. Деньги поступили Мапуту в 2014 году через лондонское отделение госкомпании «Мозамбик ассетс менеджмент». Переговоры с властями о возвращении средств не дали результатов, поэтому руководство ВТБ обратилось с судебным иском в Лондонский международный третейский суд. В декабре 2021 года Минфин Мозамбика предложил уладить проблему во внесудебном порядке, переведя мозамбикский госдолг в категорию частной задолженности.