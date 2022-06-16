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Пушков указал на вред антироссийских санкций для самих США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Поточный метод введения антироссийских санкций администрацией США не имел эффекта, а наоборот, нанес вред Вашингтону и его союзникам. Такое мнение в среду, 15 июня, выразил российский сенатор Алексей Пушков.

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По ее оценкам, западные страны исчерпали возможности войны ограничений

«Тезис об избыточности санкций говорит о том, что США не нашли нужного баланса между нанесением ущерба России и нанесением вреда самим себе и своим союзникам. То есть их санкции стали вредить американской экономике, вместо того чтобы заставить Москву изменить политику», — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, это означает, что ограничительные меры были плохо просчитаны, а негативный эффект для самих Соединенных Штатов не был предусмотрен.

Как подчеркнул Пушков, санкции, вредные для страны-инициатора, являются «крупным просчетом вводящей их стороны».

Накануне заместитель министра финансов США Уолли Адейемо выразил обеспокоенность по поводу излишнего использования антироссийских санкций. Он отметил озабоченность побочным эффектом ограничительных мер в виде инфляции и негативного влияния на экономику западных государств.

Позже, 16 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что попытки Соединенных Штатов Америки задушить Россию посредством санкций не сработали, что признают международные эксперты, в том числе из США.

Президент России Владимир Путин 12 мая сообщил, что страна успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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