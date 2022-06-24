Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при крушении Ил-76 под Рязанью возросло до пяти
Общество
Названы вакансии для молодежи с зарплатой до 200 тыс. рублей
Экономика
Доллар на Мосбирже завершил неделю снижением до 53,4 рубля
Наука
Ученые предупредили о быстрой мутации оспы обезьян
Экономика
Хорватия вступит в еврозону 1 января 2023 года
Мир
Страны ЕС выделят €9 млрд Украине
Туризм
В Крыму сняли запрет на купание на пляжах
Общество
В Москве почти 40,6 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита
Спорт
Хоккеист Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на одну игру
Мир
Шольц призвал прекратить спекуляции по теме поставок по «Северному потоку»
Общество
Доследственная проверка начата в связи со смертью Юрия Шатунова
Сюжет:

Блинкен пообещал, что россияне почувствуют эффект от санкций

Госсекретарь США Блинкен: россияне почувствуют эффект от санкций в повседневной жизни
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эффект от антироссийских санкций проявится в повседневной жизни жителей России. Такое заявление в пятницу, 24 июня, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Санкции в искусстве не могут быть долговечны»
Композитор Александр Чайковский — о переориентации на отечественных исполнителей, возрождении системы госзаказов и спорных знаках при ключе

«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику РФ и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», — сказал Блинкен журналистам.

Он отметил, что санкции буду «кусаться сильнее и сильнее».

«Люди России будут чувствовать это в ежедневной жизни», — заключил Блинкен.

При этом он отметил, что не хотел бы причинять страдания России и не хотел бы, чтобы народ страны не ощущал их на себе.

Кроме того, Блинкен назвал цель санкций в отношении России: завершение специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки США разговаривать с Москвой с позиции силы приведут к должным ответным мерам. Дипломат отметила, что в последние дни в линии официальных властей США наметились тенденции, открыто противоречащие друг другу.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации по защите Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Западные страны начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022