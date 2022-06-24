Блинкен пообещал, что россияне почувствуют эффект от санкций

Эффект от антироссийских санкций проявится в повседневной жизни жителей России. Такое заявление в пятницу, 24 июня, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику РФ и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», — сказал Блинкен журналистам.

Он отметил, что санкции буду «кусаться сильнее и сильнее».

«Люди России будут чувствовать это в ежедневной жизни», — заключил Блинкен.

При этом он отметил, что не хотел бы причинять страдания России и не хотел бы, чтобы народ страны не ощущал их на себе.

Кроме того, Блинкен назвал цель санкций в отношении России: завершение специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки США разговаривать с Москвой с позиции силы приведут к должным ответным мерам. Дипломат отметила, что в последние дни в линии официальных властей США наметились тенденции, открыто противоречащие друг другу.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации по защите Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Западные страны начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».