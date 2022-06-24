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МИД РФ пообещал принять меры на попытки США разговаривать с позиции силы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Россия будет делать соответствующие выводы и принимать должные меры в ответ на попытки Соединенных Штатов разговаривать с Москвой с позиции силы. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в пятницу, 24 июня, в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

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Дипломат отметила, что в последние дни в линии официальных властей США наметились тенденции, открыто противоречащие друг другу.

«С одной стороны мы слышим участившиеся официальные заверения в будто бы настрое Вашингтона на сохранение дипотношений и поддержание нормальных условий функционирования диппредставительств двух стран. С другой — нельзя не констатировать, что подобного рода заявления по существу перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны», — говорится в тексте.

Представитель МИДа причислила несколько из них: запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область, явно введенный Литвой под диктовку США, срыв спецрейса для вывоза из Америки российских дипломатов, сообщается на сайте kp.ru. Также напомнила об откровенно провокационной выходке сотрудника Аппарата атташе по вопросам обороны при дипмиссии США в Москве.

«Есть все основания полагать, что речь идет о проявлениях комплексной тактики, а точнее — о грубых и надменных попытках разговаривать с нами «с позиции силы». Будем делать соответствующие выводы и принимать должные меры», — заключила Захарова.

Также она назвала невозможным проведение в ближайшее время планировавшихся экспертных консультаций с США по двусторонним раздражителям, принимая во внимание то, что Вашингтон их только множит, передает RT.

21 июня Telegram-канал «Руполит» опубликовал кадры, на которых мужчина фотографирует, как показывает средний палец наклейке с буквой «Z» в Москве. В сообщении говорится, что этот мужчина — военноморской атташе посольства США в Москве капитан первого ранга Дэйл Сэмуэл. Он катался по городу на велосипеде, потом остановился около столба, на котором был стикер, и сделал фото. Этим жестом он не только нарушил российское законодательство, но и показал свое презрение к стране, в которой работает, сообщает телеканал «360».

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

Ранее, 1 марта, американская сторона запретила российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Исключение было сделано для перевозчиков, которые принимают участие в одобренных авиационными властями страны гуманитарных операциях, а также для самолетов, следующих с дипломатическими целями.

7 июня посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американский диалог находится на беспрецедентно низком уровне. Он также добавил, что в настоящий момент взаимодействие стран сводится к обсуждению «технических проблем».

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что ситуация с вывозом российских дипломатов из США продолжает обсуждаться в ходе дипломатических консультаций с РФ.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признаниеРоссией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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