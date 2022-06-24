Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при крушении Ил-76 под Рязанью возросло до пяти
Политика
В Совфеде заявили о потере имиджа Германией в случае национализации части СП-2
Мир
Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным по «серьезной проблематике»
Наука
Ученые предупредили о быстрой мутации оспы обезьян
Мир
В ЛНР заявили о полном контроле над городами Золотое и Горское
Мир
Страны ЕС выделят €9 млрд Украине
Туризм
В Крыму сняли запрет на купание на пляжах
Общество
В Москве почти 40,6 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита
Спорт
Хоккеист Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на одну игру
Мир
В Харьковском университете исключили из программы русский язык и литературу
Общество
Доследственная проверка начата в связи со смертью Юрия Шатунова
Сюжет:

Госдеп назвал целью санкций прекращение спецоперации России по защите Донбасса

Госсекретарь США Блинкен заявил, что цель санкций — прекращение спецоперации России по защите Донбасса
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Целью санкций в отношении России является скорейшее завершение специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 24 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Пока РФ считают противником, о каком сотрудничестве может идти речь»
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов — о взаимоотношениях с Брюсселем, новом пакете санкций и потенциальном вступлении Украины в Евросоюз

«Мы увеличиваем издержки для России для более быстрого прекращения спецоперации на Украине путем беспрецедентных санкций и экспортных ограничений», — заявил Блинкен по итогам встречи с коллегами по «большой семерке».

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Соединенных Штатов разговаривать с Москвой с позиции силы приведут к должным ответным мерам. Дипломат отметила, что в последние дни в линии официальных властей США наметились тенденции, открыто противоречащие друг другу.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации по защите Донбасса.

В свою очередь замминистра финансов США Уолли Адейемо 14 июня высказал обеспокоенность по поводу излишнего использования санкций против России. Он выразил озабоченность побочным эффектом ограничительных мер в виде инфляции и негативного влияния на экономику западных государств.

Президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Западные страны начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022