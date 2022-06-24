Госдеп назвал целью санкций прекращение спецоперации России по защите Донбасса

Целью санкций в отношении России является скорейшее завершение специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 24 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы увеличиваем издержки для России для более быстрого прекращения спецоперации на Украине путем беспрецедентных санкций и экспортных ограничений», — заявил Блинкен по итогам встречи с коллегами по «большой семерке».

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Соединенных Штатов разговаривать с Москвой с позиции силы приведут к должным ответным мерам. Дипломат отметила, что в последние дни в линии официальных властей США наметились тенденции, открыто противоречащие друг другу.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации по защите Донбасса.

В свою очередь замминистра финансов США Уолли Адейемо 14 июня высказал обеспокоенность по поводу излишнего использования санкций против России. Он выразил озабоченность побочным эффектом ограничительных мер в виде инфляции и негативного влияния на экономику западных государств.

Президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Западные страны начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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