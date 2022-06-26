США предрекли превращение в банановую республику

Экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что нынешняя власть в стране ведет ее к превращению в банановую республику. Об этом она заявила 24 июня в интервью Fox News.

Бывший член палаты представителей раскритиковала работу американской правоохранительной системы за излишнюю политизированность и частое использование оружие в спорах с оппонентами. Габбард заявила, что такие эпизоды подрывают верховенство закона и ведут страну к упадку.

«На мой взгляд, именно такую картину можно наблюдать в диктатурах, в банановых республиках. И это то, что мы должны предотвратить. Честно говоря, я слышала от некоторых демократов кое-что еще более опасное. Они думают, что им нужно идти на все что угодно ради «спасения Америки». И это опасный образ мышления», — предупредила Габбард.

25 июня бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна идет к упадку и стала посмешищем для мира. Он напомнил о рекордной за 40 лет инфляции и высоком уровне преступности.

Ранее, 21 июня, Трамп заявил, что действия администрации американского лидера Джо Байдена в условиях кризиса на Украине могут закончиться мировой войной. 17 июня бывший американский лидер заявил, что если бы остался у власти после последних президентских выборов в Штатах, то кризиса вокруг Украины не сложилось бы.

О серьезных последствиях для политической и правовой системы США также заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он отметил, что Америку ждут потрясения в связи с решением Верховного суда по абортам.