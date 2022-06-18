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Трамп предупредил о риске мирового конфликта из-за действий США

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Фото: TASS/EPA/DAVID MAXWELL
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Решения нынешней администрации Соединенных Штатов Америки по сложившейся вокруг Украины ситуации могут спровоцировать Третью мировую войну. Об этом в пятницу, 17 июня заявил бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками на собрании «Вера и свобода», трансляцию которого вел телеканал C-Span.

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«Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной», — сказал бывший американский лидер.

Он в очередной раз заявил, что если бы остался у власти после последних президентских выборов в Штатах, то кризиса вокруг Украины не сложилось бы.

По поводу помощи Украине экс-лидер США отметил, что в общей сложности Америка уже направила Киеву $56 млрд, а помощь, оказываемая Европой, составляет лишь малую часть от поддержки США.

Дональд Трамп уже не в первый раз предупреждает общественность о возможности начала глобального конфликта.

Так, 9 марта, бывший американский президент предупредил о риске начала Третьей мировой войны и вероятности ядерного столкновения стран из-за потери уважения к США на мировой арене. Он признался, что опасаться такого сценария стоит, «потому что США руководят некомпетентные люди».

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