Трамп заявил о риске мировой войны из-за действий администрации Байдена

Действия администрации американского лидера Джо Байдена в условиях кризиса на Украине могут закончиться мировой войной. Об этом 21 июня заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«У нашей страны большие проблемы. И мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как они (администрация Байдена. — Ред.) действуют, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают», — сказал Трамп в интервью порталу Newsmax.

Он также выразил мнение, что при руководстве Байдена «ситуация в стране терпит фиаско». Трамп среди прочего напомнил о выводе американских войск из Афганистана и росте инфляции в Штатах, пишет «Газета.Ru».

17 июня бывший американский лидер заявил, что если бы остался у власти после последних президентских выборов в Штатах, то кризиса вокруг Украины не сложилось бы.

В марте экс-президент предупредил о риске начала Третьей мировой войны и вероятности ядерного столкновения стран из-за потери уважения к США на мировой арене. Трамп признался, что опасаться такого сценария стоит, «потому что США руководят некомпетентные люди».

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите населения Донбасса США начали оснащать Украину вооружением и деньгами. Так, 15 июня, Байден в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Он будет включать дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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