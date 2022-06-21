Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол ЕС в РФ объяснил блокировку транзита Литвой в Калининград санкциями
Экономика
Каждый десятый россиянин собирается взять автокредит в 2022 году
Мир
Макрон отклонил прошение премьер-министра Борн об отставке правительства
Мир
Девять украинских резервистов сдались в плен в пригороде Северодонецка
Мир
В Литве заявили о незаинтересованности в экскалации с Россией
Мир
Бойцы ЛНР дали украинским националистам шанс выйти живыми из Лисичанска
Мир
Патрушев проведет совещание по нацбезопасности в Калининградской области
Мир
В Таджикистане откроют пять русских школ
Мир
Росгвардейцы задержали 12 предполагаемых дезертиров ВСУ в ЛНР
Экономика
В Кемеровской области с 1 июля подорожает электроэнергия
Общество
Минута молчания будет объявлена по всей России 22 июня

Трамп заявил о риске мировой войны из-за действий администрации Байдена

Трамп: политика администрации Байдена по Украине может привести к мировой войне
0
Фото: REUTERS/Harrison McClary
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия администрации американского лидера Джо Байдена в условиях кризиса на Украине могут закончиться мировой войной. Об этом 21 июня заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Куда уходят котики: мемы на службе политической агитации
Как завиральные идеи становятся виральными

«У нашей страны большие проблемы. И мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как они (администрация Байдена. — Ред.) действуют, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают», — сказал Трамп в интервью порталу Newsmax.

Он также выразил мнение, что при руководстве Байдена «ситуация в стране терпит фиаско». Трамп среди прочего напомнил о выводе американских войск из Афганистана и росте инфляции в Штатах, пишет «Газета.Ru».

17 июня бывший американский лидер заявил, что если бы остался у власти после последних президентских выборов в Штатах, то кризиса вокруг Украины не сложилось бы.

В марте экс-президент предупредил о риске начала Третьей мировой войны и вероятности ядерного столкновения стран из-за потери уважения к США на мировой арене. Трамп признался, что опасаться такого сценария стоит, «потому что США руководят некомпетентные люди».

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите населения Донбасса США начали оснащать Украину вооружением и деньгами. Так, 15 июня, Байден в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Он будет включать дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022