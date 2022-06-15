Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд

Новый пакет военной помощи Украине на общую сумму в $1 млрд выделяют США. Об этом американский лидер Джо Байден заявил в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я проинформировал президента Зеленского, что США выделяют $1 млрд на военную помощь Украине, что включает дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем, которые необходимы украинцам в их оборонительных операциях в Донбассе», — приводятся слова Байдена на сайте Белого дома.

Помимо этого, в заявлении президента США также говорится о «выделении дополнительных $225 млн на оказание гуманитарной помощи народу Украины».

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