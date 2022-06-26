Клишас предупредил США о последствиях из-за решения по абортам

США ждут очень серьезные последствия из-за ситуации с абортами. Об этом 26 июня заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Похоже, что и правовую, и политическую систему США ждут настоящие потрясения в связи с решением Верховного суда США по абортам. Последствия будут очень серьезными», — предупредил сенатор.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Теперь права на аборты будут определяться штатами, если конгресс не примет никаких мер.

Сразу после вынесенного решения тысячи несогласных граждан собрались неподалеку от здания суда в центре города. Несмотря на то что большинство протестующих были женского пола, мужчины тоже вышли поддержать право на законное прерывание беременности. Двое протестующих были задержаны за порчу имущества.

Вердикт по абортам осудил руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он признался, что разочарован таким исходом событий, поскольку надеялся, что Штаты будут защищать, а не ограничивать права своих граждан.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что здоровье и жизнь женщин находятся под угрозой. По его словам, страна была отброшена на 150 лет назад по итогам заседания Верховного суда.

Между тем бывший американский лидер Дональд Трамп отметил, что решение Верховного суда является самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его усилиям.

Запрет на процедуру уже вступил в силу на территории шести штатов. Теперь в Кентукки, Луизиане, Миссури, и Южной Дакоте аборты запрещены даже в случае беременности в результате изнасилования или инцеста. В Оклахоме беременность, наступившую в таких ситуациях, прервать можно. В иных случаях закон оговаривает, что беременность считается наступившей с момента зачатия.

Ожидается, что запреты или ограничения на аборты в Айдахо, Арканзасе, Вайоминге, Миссисипи, Северной Дакоте, Теннесси и Юте вступят в силу в течение месяца. При этом врачи, которые опасаются уголовного преследования за оказание данной услуги, могут уже сейчас прекратить работу.