Глава ВОЗ осудил отмену федеральных гарантий на аборты в США

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил 25 июня, что разочарован отменой федеральных гарантий прав на аборты в США.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Теперь права на аборты будут определяться штатами, если конгресс не примет никаких мер.

«Я очень разочарован, потому что права женщин должны быть защищены. И я ожидал, что Америка будет защищать эти права», — цитирует его агентство Reuters.

Сразу после вынесенного решения тысячи несогласных граждан собрались неподалеку от здания суда в центре Вашингтона. Несмотря на то, что большинство протестующих были женского пола, мужчины тоже вышли поддержать право на законное прерывание беременности.

Кроме того, запрет на данную процедуру уже вступил в шести штатах. Теперь в Кентукки, Луизиане, Миссури, и Южной Дакоте аборты запрещены даже в случае беременности в результате изнасилования или инцеста. В Оклахоме беременность, наступившую в таких ситуациях, прервать можно. В иных случаях закон оговаривает, что беременность считается наступившей с момента зачатия.

Ожидается, что запреты или ограничения на аборты в Айдахо, Арканзасе, Вайоминге, Миссисипи, Северной Дакоте, Теннесси и Юте вступят в силу в течение месяца. При этом врачи, которые опасаются уголовного преследования за оказание данной услуги, могут уже сейчас прекратить работу.

Президент США Джо Байден заявил в свою очередь, что здоровье и жизнь женщин находится под угрозой после решения суда. Он указал, что страна отброшена на 150 лет назад.

В то же время бывший президент США Дональд Трамп отметил, что решение Верховного суда является самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его усилиям.