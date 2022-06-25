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Запрет на аборты вступил в силу в шести штатах США

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Фото: REUTERS/Megan Jelinger
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После принятия Верховным судом США решения об отмене гарантий прав, касающихся абортов, запрет на данную процедуру вступил в шести штатах. Об этом сообщает в пятницу, 24 июня, газета The New York Times.

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Отмечается, что в Кентукки, Луизиане, Миссури, Южной Дакоте действуют законы, согласно которым аборты запрещены даже в случае беременности в результате изнасилования или инцеста.

В Оклахоме беременность, наступившую в таких ситуациях, прервать можно. В иных случаях закон оговаривает, что беременность считается наступившей с момента зачатия.

Уточняется, что в Техасе закон о запрете абортов даже после изнасилования или инцеста вступит в силу в течение 30 дней. Сейчас, после принятия судебного решения, действует временный шестинедельный запрет на аборты.

Ожидается, что запреты или ограничения на аборты в Айдахо, Арканзасе, Вайоминге, Миссисипи, Северной Дакоте, Теннесси и Юте вступят в силу в течение месяца. При этом врачи, которые опасаются уголовного преследования за оказание данной услуги, могут уже сейчас прекратить работу.

Между тем, в штатах Алабама, Аризона, Джорджия, Огайо, Западная Вирджиния, Флорида и Южная Каролина запрет или ограничения на аборты в них могут быть введены в срок от нескольких недель до нескольких месяцев.

Ранее в этот день сообщалось, что Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, по которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Отмена указанного постановления означает, что федеральные законы страны больше не гарантируют соответствующие права.

Как уточнялось на сайте суда, полномочия по регулированию абортов возвращены штатам.

При этом американский лидер Джо Байден заявил, что здоровье и жизнь женщин в США находится под угрозой после решения Верховного суда об отмене постановления о праве на аборт, страна отброшена на 150 лет назад. Байден может объявить чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, что может защитить врачей от юридической ответственности, если они будут лечить пациентов в штатах, где у них нет лицензии.

О несогласии с решением Верховного суда США по абортам заявил и генпрокурор США Меррик Гарланд, отметив, что это удар по свободам американцев.

В то же время экс-президент США Дональд Трамп отметил, что решение Верховного суда является самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его усилиям.

Как сказал американский политолог Эдуард Лозанский «Известиям», отмена конституционного права на аборты в США вызовет мощные протесты.

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