Верховный суд США отменил постановление о правах на аборт в стране
Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Соответствующее решение опубликовано в пятницу, 24 июня, на сайте суда.
«Конституция не дает права на аборт <...> [постановление о правах на аборт в стране] отменено; полномочия по регулированию абортов возвращены народу и его избранным представителям», — говорится в сообщении.
Отмена указанного постановления от 1973 года означает, что федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов.
В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер.
31 августа стало известно о том, что в Техасе вступил в силу законопроект, запрещающий аборты при обнаружении сердцебиения у плода, то есть на сроке от шести недель. До принятия подобного закона большинство абортов были запрещены в Техасе примерно на сроке 20 недель.
Как уточняют группы по защите прав на аборты, это нововведение затронет не менее 85% абортов, происходящих в штате. Представители организации отметили, что многие женщины даже не подозревают о беременности.
Летом 2020 года Верховный суд США признал закон Луизианы, ограничивающий число врачей, которым разрешено выполнять аборты, нелегитимным.