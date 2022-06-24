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Трамп отреагировал на отмену Верховным судом права на аборт в США

Трамп назвал решение по отмене права на аборты в США наибольшей победой для жизни
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Фото: REUTERS/Karen Pulfer Focht
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Бывший президент США Дональд Трамп 24 июня заявил, что решение Верховного суда по отмене права на аборты является самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его усилиям.

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«Сегодняшнее решение (Верховного суда. — Ред.) является самой большой победой для жизни в поколении, наряду с другими недавно принятыми решениями, которые стали возможны только благодаря тому, что я выполнил всё, что обещал, в том чисое номинирование и включение трех очень уважаемых и сильных защитников конституции в Верховный суд США», — приводит его слова издание Axios.

Действующий американский лидер Джо Байден считает, что здоровье и жизнь женщин в США находится под угрозой после решения Верховного суда об отмене права на аборт. По его словам, страна отброшена на 150 лет назад.

В настоящее время Байден проводит консультации с политическими помощниками и юристами. Среди возможных мер называются доступы к медикаментозным абортам и право штатов сохранить законность абортов на своей территории.

О несогласии с решением Верховного суда США по абортам заявил и генпрокурор США Меррик Гарланд. Он назвал его ударом по свободам американцев и отказом от доктрины судебного прецедента.

Американский политолог Эдуард Лозанский заявил «Известиям», что вердикт Верховного суда вызовет мощные протесты среди населения США. Он также допустил волну уличного насилия.

О том, что Верховный суд отменил постановление о правах на аборты в стране, стало известно ранее в этот же день.

Отмена указанного постановления от 1973 года означает, что федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если конгресс не примет никаких мер.

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