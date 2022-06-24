Трамп отреагировал на отмену Верховным судом права на аборт в США

Бывший президент США Дональд Трамп 24 июня заявил, что решение Верховного суда по отмене права на аборты является самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его усилиям.

«Сегодняшнее решение (Верховного суда. — Ред.) является самой большой победой для жизни в поколении, наряду с другими недавно принятыми решениями, которые стали возможны только благодаря тому, что я выполнил всё, что обещал, в том чисое номинирование и включение трех очень уважаемых и сильных защитников конституции в Верховный суд США», — приводит его слова издание Axios.

Действующий американский лидер Джо Байден считает, что здоровье и жизнь женщин в США находится под угрозой после решения Верховного суда об отмене права на аборт. По его словам, страна отброшена на 150 лет назад.

В настоящее время Байден проводит консультации с политическими помощниками и юристами. Среди возможных мер называются доступы к медикаментозным абортам и право штатов сохранить законность абортов на своей территории.

О несогласии с решением Верховного суда США по абортам заявил и генпрокурор США Меррик Гарланд. Он назвал его ударом по свободам американцев и отказом от доктрины судебного прецедента.

Американский политолог Эдуард Лозанский заявил «Известиям», что вердикт Верховного суда вызовет мощные протесты среди населения США. Он также допустил волну уличного насилия.

О том, что Верховный суд отменил постановление о правах на аборты в стране, стало известно ранее в этот же день.

Отмена указанного постановления от 1973 года означает, что федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если конгресс не примет никаких мер.