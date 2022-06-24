Политолог предрек протесты в США после отмены конституционного права на аборты
Отмена конституционного права на аборты в США вызовет мощные протесты, не исключена волна уличного насилия. Об этом в пятницу, 24 июня, сказал «Известиям» американский политолог Эдуард Лозанский.
«Это вызовет мощные протесты, поскольку тема очень острая как для консерваторов, так и для либералов. Учитывая религиозную составляющую, на выборах споры о праве на аборт всегда были одним из ключевых моментов. После отмены прежнего решения баланс будет нарушен. Уже идут сигналы, что будет массовые демонстрации, не исключена волна уличного насилия», — заявил он.
Политолог указал на то, что серьезные демонстрации вызывали даже утечки информации в процессе заседания Верховного суда, то есть до принятия окончательного решения.
По его словам, теперь после голосования тема станет «номером один» в США.
«Сейчас республиканские штаты будут один за одним запрещать аборты. В демократических штатах останется право выбора», — добавил он.
О том, что Верховный суд США отменил постановление о правах на аборты в стране, стало известно ранее в этот же день.
Отмена указанного постановления от 1973 года означает, что федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если конгресс не примет никаких мер.