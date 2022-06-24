Байден оценил вердикт Верховного суда США по отмене права на аборт

Здоровье и жизнь женщин в США находится под угрозой после решения Верховного суда об отмене постановления о праве на аборт, страна отброшена на 150 лет назад. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, выступая в Белом доме, сообщает 24 июня CNN.

«Это печальный день для суда и для страны», — сказал Байден.

В настоящее время Байден проводит консультации с политическими помощниками и юристами. Среди возможных мер называются доступы к медикаментозным абортам и право штатов сохранить законность абортов на своей территории.

Байден также может объявить чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, что может защитить врачей от юридической ответственности, если они будут лечить пациентов в штатах, где у них нет лицензии.

О несогласии с решением Верховного суда США по абортам заявил и генпрокурор США Меррик Гарланд. Он назвал его ударом по свободам американцев и отказом от доктрины судебного прецедента.

«Верховный суд отменил право, которое было основополагающим компонентом женских свобод на протяжении полувека», — отметил он.

О том, что Верховный суд США отменил постановление о правах на аборты в стране, стало известно ранее в этот же день.

Отмена указанного постановления от 1973 года означает, что федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если конгресс не примет никаких мер.