В США начались протесты из-за решения Верховного суда по абортам

После принятия Верховным судом США решения об отмене гарантий прав, касающихся абортов, тысячи несогласных граждан собрались неподалеку от здания суда в центре Вашингтона.

Отмечается, что акция протеста проходит мирно, под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Здание суда было заранее обнесено 2-х метровым заграждением.

Противники запрета на аборты начали собираться сразу после того, как был объявлен вердикт суда. Со временем число участников демонстрации только увеличилось. Несмотря на то, что большинство протестующих — женщины, мужчины тоже вышли поддержать право на законное прерывание беременности.

Защитники репродуктивных свобод призывают не отнимать у женщин возможность принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тел.

Кроме того, демонстрации начались в Нью-Йорке. Митингующие собрались в парке «Вашингтон-сквер» на Манхэттене. Тысячи жителей пришли с транспарантами, критикующими решение Верховного суда США: «Руки прочь от абортов» и «Прекратите войну против женщин».

О том, что Верховный суд США отменил постановление о правах на аборты в стране, стало известно ранее в этот же день, после чего запрет на данную процедуру вступил в силу на территории шести штатов.

Отмена указанного постановления от 1973 года означает, что федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если конгресс не примет никаких мер.

Президент США Джо Байден заявил, что здоровье и жизнь женщин находится под угрозой после решения Верховного суда об отмене постановления о праве на аборт, страна отброшена на 150 лет назад. Байден может объявить чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, что может защитить врачей от юридической ответственности, если они будут лечить пациентов в штатах, где у них нет лицензии.

О несогласии с решением Верховного суда по абортам заявил и генпрокурор США Меррик Гарланд, отметив, что это удар по свободам американцев.

В то же время экс-президент США Дональд Трамп отметил, что решение Верховного суда является самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его усилиям.

Как сказал американский политолог Эдуард Лозанский «Известиям», отмена конституционного права на аборты вызовет мощные протесты.